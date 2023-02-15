Україна наступного тижня ініціює процес виключення Росії з FATF - Подоляк

Україна наступного тижня ініціює процес виключення Росії з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (Financial Action Task Force – FATF), повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Наступного тижня ми ініціюємо виключення Росії, яка є спонсором тероризму, із членів FATF – міжурядової групи з протидії відмиванню брудних грошей. РФ цинічно порушила свої зобов'язання за лінією FATF, розпочавши загарбницьку війну проти України", - написав Подоляк у телеграм-каналі.

За його словами, виключення Росії із FATF вплине на суттєве підвищення вартості ведення бізнесу з Росії.

Зокрема, внесення Росії до чорного списку "юрисдикцій високого ризику" означатиме, що іноземні банки й інші фінансові установи будуть змушені здійснювати додаткові перевірки під час роботи з російськими юридичними особами, щоб перевірити, чи не є вони злочинцями чи шахраями, відповідно закордонним контрагентам стане дорожче і невигідно вести бізнес із РФ.

Також, зазначив Подоляк, це знизить можливості Росії ухилятися від санкцій, обмежить її міжнародну торгівлю, ускладнить отримання платежів за експорт та здійснення платежів за імпорт і вплине на відтік прямих іноземних інвестицій із РФ.

Отже, іноземні компанії зіткнуться з набагато більшими витратами на інвестування в Росії, а переказ коштів до РФ стане проблематичним.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко закликав включити РФ до чорного списку FATF та позбавити її доступу до світової економіки за підрив глобальної фінансової безпеки.

Як повідомлялося, у червні 2022 року в рамках пленарного засідання FATF ухвалила рішення призупинити права Росії як члена організації та обмежити її участь у своїй діяльності. У жовтні того самого року організація вжила подальших заходів щодо обмеження членських переваг РФ, включно з обмеженням її можливості брати участь у роботі організації та забороною участі в регіональних групах.

Уже в лютому 2023 року члени FATF зберуться в Парижі, щоб розглянути подальші заходи проти Росії.