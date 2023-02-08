Старт продажу нових житлових проєктів в Україні заблоковано вже 4 місяці через неможливість реєструвати майнові права - експерт

Старт продажу нових житлових проєктів в Україні заблоковано вже чотири місяці через неможливість реєструвати майнові права на них, повідомила агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор Асоціації з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) Вікторія Волковська.

Експерт нагадала, що 10 жовтня 2022 року набув чинності закон "Про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому" (№2518-ІХ). У цьому законі міститься норма, згідно з якою для початку будівництва та його фінансування інформація про майбутній об'єкт будівництва та певну гарантійну частку мають бути внесені до Державного реєстру прав на нерухоме майно.

На початку січня Кабмін затвердив мінімальний розмір гарантійної частки будівництва споруджених у майбутньому об'єктів на рівні 10% загальної площі для Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Харкова, 5% – для решти населених пунктів країни.

Відповідно до законодавства, гарантійна частка обтяжуватиметься державою, тобто фактично перебуватиме в заставі до моменту повної здачі об'єкта.

Законодавство передбачає взаємодію Держреєстру майнових прав з Єдиною державною електронною системою у сфері будівництва (ЄДЕССБ), інформація має автоматично відображатись у ЄДЕССБ.

"Однак, за інформацією державних реєстраторів, досі неможливо реєструвати майнові права в реєстрі, який на початок лютого 2023 року не працює", - повідомила Волковська.

На її думку, місяця на створення реєстру, передбаченого законодавцями, недостатньо в умовах воєнного часу. Саме тому представники ринку неодноразово зверталися до депутатів відстрочити вимоги щодо внесення до цього реєстру інформації до початку повноцінної дії Держреєстру прав на нерухоме майно та налагодження його взаємодії з ЄДЕССБ.

"Поки держава не створить цей розділ реєстру і не налаштує його взаємодію з електронною системою ЄДЕССБ, логічно не вимагати реєстрації в тому, чого не існує", - вважає Волковська.

Створена в травні 2020 року Асоціація з управління фінансами та інвестиціями (FIMA) об'єднує 33 фінкомпанії - управителі ФФБ. Більшість (41%) розміщується в столиці, у Харкові – 13%, у Вінниці – 8%, у Хмельницькому – 5%. Найактивніше нині добудовують і прагнуть розпочати нові об'єкти у Львові – 20% компаній-управителів ФФБ.