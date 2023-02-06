ACP та Innovatus розпочали процедуру банкрутства одеського зернового термінала Olimpex Coupe International

Argentem Creek Partners (ACP) та Innovatus Capital Partners (Innovatus) оголосили про початок процедури банкрутства компанії Olimpex Coupe International (Львів, входить до складу GNT Group), що управляє зерновим терміналом "Олімпекс Купе Інтернешнл" в Одеському морському торговельному порту.

Як повідомляється на сайті ACP, банкрутство дочірньої компанії GNT Group здійснюватиметься в рамках кроків, зроблених Madison Pacific Trust Limited як довіреної особи з забезпечення кредиту від ACP та Innovatus.

У повідомленні уточнюється, що рішення подати заяву про банкрутство Olimpex Coupe International зумовлене "неспроможністю GNT погасити борг перед кредиторами, суттєвими недоліками в управлінні та прозорості, розтратою активів після початку виконавчого провадження, а також розслідуванням досі незрозумілої реалізації майже 400 тис. тонн зерна і насіння соняшнику на суму близько $130 млн.

"Буде призначено керуючого банкрутством, якому буде доручено забезпечити відсутність збоїв у роботі термінала під час розгляду. Ця всеосяжна реорганізація — найкращий спосіб захистити робочі місця, співробітників та операційну діяльність термінала, гарантуючи, що він відіграватиме важливу роль у Чорноморській зерновій ініціативі. Успіх зернового коридору має вирішальне значення для народу України та міжнародної продовольчої безпеки загалом", - повідомив портфельний менеджер ACP у регіоні EMEA та Азії Джон Паттон, слова якого наведено в повідомленні.

Також ACP цитує керуючого директора Innovatus Ану Фірмато, яка наголошує на важливості експорту зерна з Одеського порту для глобальної продовольчої безпеки, при цьому, за її словами, компанія залишається непохитною у прихильності інвестуванню в Україну та підтримки її економіки.

"Процедура банкрутства для цієї конкретної організації є необхідним юридичним кроком для реструктуризації групи у бік прибутковості, прозорості, дотримання податкового законодавства та належного корпоративного управління", - заявила Фірмато.

Як повідомлялося, 16 січня 2023 року Високий суд Англії ухвалив рішення про заморожування активів Сергія Грози та Володимира Науменка - власників GNT Group, санкції накладено сумарно на $118 млн. Активи заморожено в рамках позову від імені кредиторів GNT Group - американських інвестиційних компаній Innovatus та ACP, які звинувачують групу в нібито незаконних діях щодо заставного зерна, яке зберігалося на зерновому терміналі.

GNT Group минулого року заявила, що Argentem Creek Partners 23 грудня 2022 року розпочав примусові дії проти неї через підозру холдингу у зловживанні наданими кредитними коштами розміром до $75 млн.

Група нагадала, що 25 лютого, після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, "Олімпекс Купе Інтернейшнл" поінформував свого кредитора Innovatus Capital Partners про неможливість довгострокового зберігання зерна та контролю його якості через воєнні ризики, відсутність необхідних потужностей для тривалого зберігання зернових, а також неможливість ротації вантажу через ракетні обстріли РФ. При цьому доступ до свого термінала холдинг отримав лише на початку травня 2022 року.

GNT Group наголошує, що при зберіганні зерна його декілька разів перевіряли відповідні міжнародні сертифікаційні компанії. Зокрема, компанія Cotecna до початку війни в лютому 2022 року підтвердила наявність зерна, переданого в заставу Innovatus Capital Partners на терміналі, а 13 травня 2022 року міжнародна інспекційно-сертифікаційна компанія Burau Veritas провела інспекцію цього зерна, за результатами якої виявила та задокументувала його псування.

У результаті портовий оператор заявив про готовність погасити кредитні зобов'язання перед Argentem Creek Partners та свою відкритість для переговорів щодо надання всіх необхідних фінансових документів і проведення аудиту її діяльності.

Зерновий термінал "Олімпекс Купе Інтернейшнл" працює з 2000 року та розрахований на зберігання до 190 тис. тонн сільгоспкультур. Загальний обсяг інвестицій у розвиток підприємства перевищив $80 млн. У 2009-2019 роках до проєкту залучалися кредитні кошти міжнародної компанії CHS Inc. та Європейського банку реконструкції та розвитку.

До українських активів GNT Group належать зазначений зерновий термінал, розташований у тилу причалів №3 та №4 ДП "Одеський морський торговельний порт" (ОМТП), та виробнича ділянка "Сухий Порт" - комплекс доопрацювання зернових та олійних культур на проммайданчику "Євротермінал", сполученому "ОМТП" естакадою ім. Павлюка.

Підприємство перевалює зернові, олійні, навалочні (руда) та наливні вантажі (харчові олії), а також металопродукцію та мінерально-будівельні матеріали.