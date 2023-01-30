Економіка

15:50 30.01.2023

Енергетична ситуація в Одеській області залишається найскладнішою в Україні - Братчук

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Енергетична ситуація в Одеській області залишається найскладнішою в Україні - Братчук

- Енергетична ситуація в Одеській області залишається найскладнішою в Україні після російського обстрілу 26 січня, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Щодо обстрілу, який був 26 січня, і були, на жаль, влучання в об'єкти критичної інфраструктури, то наразі, як зазначають енергетики, ситуація на Одещині є найскладнішою серед усіх областей нашої держави. Тому що сталися масштабні руйнування... Було зруйновано енергооб'єкти, які живлять місто Одеса та Одеський район... Найголовніше, що нам вдалося утримати критичну інфраструктуру - вона повністю підключена, я маю на увазі водопостачання, водовідведення та живлення всіх великих котелень... Ситуація складна, вона не на межі критичної, тому що ми знаємо, що робити, і ці роботи проводяться цілодобово", - сказав він на брифінгу у Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у понеділок.

Водночас, за його словами, на Одещині функціонують Пункти незламності, зокрема лише в самому обласному центрі таких понад 300, а загалом вони є в кожній територіальній громаді.

"Звісно, найбільшу популярність ці Пункти незламності мають в обласному центрі. Наприклад, позавчора було понад три тисячі людей, які скористалися їхніми послугами. У вихідні дні додалося ще тисячі півтори. Тобто в середньому говоримо про близько чотирьох тисяч осіб на добу, які користуються цими Пунктами незламності. Вони є і працюють", - уточнив Братчук.

Крім того, він наголосив, що загроза завдання нових ракетних та авіаційних ударів по території Одеської області залишається високою, оскільки наразі у Чорному морі перебувають 11 ворожих кораблів, серед них - три ракетоносії, а це можливий загальний залп у 20 ракет морського базування типу "Калібр".

Теги: #енергетика #одеська_область

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