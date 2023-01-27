Економіка

13:58 27.01.2023

Мінфін націлений на продовження термінів ОВДП та очікує зростання попиту на них – Буца

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Мінфін націлений на продовження термінів ОВДП та очікує зростання попиту на них – Буца

Міністерство фінансів України з урахуванням Меморандуму про співпрацю з МВФ у 2023 році продовжуватиме пропонувати ринку облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) з терміном погашення після 2023 року для мінімізації боргового навантаження на поточний рік та оптимізації витрат на обслуговування державного з питань боргу Юрій Буца.

"Ми бачимо, що інфляційні очікування на кінець 2024 року вже нижчі за дохідності відповідних інструментів, що призводить до збільшенню попиту на них та відповідного зменшення дохідностей на вторинному ринку", – зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Буца нагадав, що Мінфін за останні півроку суттєво продовжив інструменти, що розміщуються на первинних аукціонах, і зараз пропонує ОВДП з термінами погашення від 6 місяців до 2,3 років.

"З метою зменшення ризику рефінансування Мінфін запропонував ринку новий інструмент-бенчмарк з погашенням в 2025 році, поступово подовжуючи криву дохідності, що формується на первинних аукціонах. НБУ запропонував надати можливість банкам зарахувати всі нові бенчмарк-ОВДП у покриття обов'язкових резервів, що сприятиме також їх ліквідності на вторинному ринку", – додав урядовий уповноважений.

Він також вказав на пожвавлення вторинного ринку та звуження спредів між цінами купівлі та продажу, водночас констатувавши, що поки що якість ціноутворення на вторинному ринку не дозволяє враховувати отриману інформацію під час операцій на первинному ринку.

"Мінфін очікує на продовження тренду зі збільшення ліквідності вторинного ринку і відповідного продовження звуження спредів між вторинним та первинним ринком", – зазначив Буца.

Як повідомлялося, НБУ з 11 січня підвищив нормативи обов'язкового резервування за поточними рахунками (депозитами до запитання) у гривні та в інвалюті на 5 п.п. – відповідно до 5% та 15%, дозволивши покривати до 50% загального обсягу обов'язкових резервів за рахунок бенчмарк-ОВДП. В результаті обов'язкові резерви зросли на 74,3 млрд. грн. - до 144,1 млрд. грн., що означає ліміт купівлі бенчмарк-ОВДП під резерви в 72 млрд. грн. на період до 10 лютого.

За цей час Нацбанк встановив лише один випуск бенчмарк-ОВДП – з ISIN UA4000227045 та погашенням у серпні 2024 року. На аукціонах 3 та 10 січня Мінфін розмістив ці папери приблизно на 21,6 млрд грн під 19,25% річних, тоді як попит перевищував 50 млрд грн.

На останніх аукціонах, що відбулися 24 січня, Мінфін розмістив облігації з погашенням у грудні 2024 року та травні 2025 року, підвищивши ставки за ними відповідно до 19,6% та 19,75% річних. Банки в надії на їх включення до бенчмарк-ОВДП придбали цих паперів відповідно на 6,3 млрд грн та 4,9 млрд грн.

Нацбанк у четвер покращив прогноз інфляції на 2023 рік з 20,8% до 18,7%, трохи підвищивши його на 2024 рік – з 9,4% до 10,4% та встановивши його на рівні 6,7% на 2025 рік.

Крім того, цього року вперше з початку повномасштабної війни зафіксовано зростання обсягів ОВДП у власності нерезидентів.

Теги: #мінфін #облігації #буца

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