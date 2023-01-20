Міністр економічного співробітництва ФРН, яка відвідала Одесу, анонсувала EUR52 млн допомоги
Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) під час візиту до Одеси пообіцяла подальшу підтримку України та анонсувала виділення EUR52 млн на забезпечення електро- та теплопостачання.
Як повідомляє Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку, Шульце зустрілася з віцепрем'єр-міністром України з питань реконструкції Олександром Кубраковим для переговорів про німецько-українське співробітництво щодо відновлення України.
Шульце пообіцяла подальшу конкретну підтримку електропостачання, обігріву приміщень, медичного обслуговування та муніципалітетів у розмірі EUR52 млн.
"Я приїхала сюди з посланням: Німеччина солідарна з вами у відновленні, тому що наша мета – це також світле європейське майбутнє вільної України", - наголосила вона.
Шульце також зазначила, що забезпечення електроенергією, теплом та водою, особливо взимку, є одним із вирішальних чинників стійкості українського суспільства у війні.
"От чому Україна потребує не лише зброї, а й громадянської підтримки, щоб залишатися сильною", - сказала вона.
Зазначається, що у четвер міністр відвідала чотири проєкти в Одесі та передмісті.