Глава IFC закликає Україну продовжити земельну реформу

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) із Групи Світового банку продовжить підтримку українських агропромислових компаній навіть в умовах війни, але продовження земельної реформи полегшить таку підтримку та надасть доступ компаніям до іншого фінансування, заявив управляючий директор IFC Махтар Діоп.

"Думаю, що настав час продовжити роботу над усіма указами, документами чи ще чимось, щоб закон працював", - сказав він у Давосі на полях Всесвітнього економічного форуму під час дискусії в "Українському домі", організаторами якого виступили Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital

Діоп додав, що IFC підписала консультативну угоду з Міністерством фінансів щодо державно-приватного партнерства.

"Це дуже важливо, тому що це дозволить залучити багато приватних інвестицій в (аграрний) сектор, тому що буде правова база, яка сприяє інвестиціям", – наголосив глава IFC.

Він зазначив, що корпорація також готова надавати торгове фінансування та обіговий капітал, працювати над платіжними та IT-рішеннями, які підвищують ефективність сектора, використовуючи дуже високий ІТ-потенціал України.

"Моральна дилема, яка у вас є, полягає в тому: дивитися на фінансові зобов'язання або бути на правильній стороні історії", – заявив глава IFC, коментуючи готовність продовжувати підтримку України під час війни.

У свою чергу заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що протягом максимум двох місяців заплановано ухвалити закон, уже зареєстрований у Верховній Раді, що дозволить "лише за одну електронну заяву перетворити землю із сільськогосподарської на промислову, щоб зробити цей процес дуже простим без жодних погоджень".

Він пояснив, що якщо власник хоче побудувати невеликий завод з виробництва м'яса, біопалива чи олії, йому потрібна ділянка промислового призначення, проте зараз процедура переведення землі з одного типу до іншого здійснюється дуже складно.