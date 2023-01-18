Заступник глави ОП пояснив вилучення "Укрнафти" в держвласність відмовою в постачанні нафтопродуктів армії

Єдиною причиною вилучення в листопаді 2022 року в держвласність кількох підприємств у рамках закону про воєнний стан була загроза національній безпеці, зокрема у випадку з "Укрнафтою": відмова постачати нафтопродукти українській армії, повідомив заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма.

"Приватна власність в Україні недоторканна. Не варто допускати якихось спекуляцій. Єдина причина, чому був застосований закон про воєнний стан до окремих компаній, – величезний ризик для національної безпеки", – сказав він у Давосі в середу, відповідаючи на запитання у дискусії в "Українському домі", організаторами якої стали Фонд Віктора Пінчука, Western NIS Enterprise Fund та Horizon Capital.

Шурма пояснив, що у випадку з вилученням у держвласність нафтової компанії вона відмовила в постачанні нафтопродуктів українській армії, у випадку моторобудівної компанії ("Мотор Січ" – ІФ-У) – ця компанія постачала двигуни російській компанії.

Заступник голови ОП додав, що у випадку вантажівок ("АвтоКрАЗ" – ІФ-У) – власники зупинили завод, а до цього протягом 10 років або не виробляли військових вантажівок, або виробляли їх в обсязі кількох десятків, тоді як українська армія – це 40 тис. вантажівок.

"Усе абсолютно прозоро, і не треба спекулювати на законі про воєнний стан: він застосовуватиметься лише у випадках ризику для національної безпеки. І застосовуватиметься негайно", – наголосив Шурма.

Як повідомлялося, ставка верховного головнокомандувача 5 листопада 2022 року вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції "Укрнафти" та "Укртатнафти" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), а також "Мотор Січі", "АвтоКрАЗу" та "Запоріжтрансформатору". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.