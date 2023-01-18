Місії МАГАТЕ на українських АЕС працюватимуть до завершення війни і ще певний час після - Гроссі

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявляє, що місії агентства на українських АЕС працюватимуть до завершення війни та ще через певний час після.

"Місії приїхали на українські станції на офіційний запит українського уряду. Думаю, що термін роботи буде досить тривалим. Там є багато чого, що нам потрібно зробити. Я думаю, що доки буде війна - вони будуть. А також, можливо, і після війни", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у середу в Києві.

Гроссі зазначив, що місіям МАГАТЕ після завершення війни знадобиться певний час, щоб відновити те, що пошкоджено. "Щоб мати цілком об'єктивну експертну оцінку стану речей на всіх цих атомних об'єктах", - наголосив він.