Унаслідок російського ракетного обстрілу 14 січня пошкоджено 9 блоків ТЕС, 3 магістральні підстанції та 1 повітряну лінію

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що внаслідок російського ракетного обстрілу 14 січня пошкоджено дев'ять блоків теплових електростанцій, три магістральні підстанції та одну повітряну лінію.

"Остання масована атака мала деструктивні наслідки й для української енергетики. Зазнали пошкоджень об’єкти генерації: один блок теплової електростанції на Сході та вісім блоків теплових електростанцій на Заході нашої країни. Пошкоджено три магістральні підстанції та одну повітряну лінію. Це призвело до зростання дефіциту потужності в енергосистемі. Що змушує щодня, починаючи з 15 січня, застосовувати аварійні відключення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Однак, за словами прем'єра, енергосистема країни вистояла, залишилася цільною та керованою.

"У цілодобовому режимі тривають ремонтні роботи. Щодня працюємо над тим, аби в Україну надходило більше генераторів, трансформаторів та іншого обладнання для ліквідації пошкоджень", - додав він.

Шмигаль наголосив, що в енергетичній галузі Україна відчуває постійну підтримку іноземних партнерів, зокрема коштом Фонду підтримки енергетики України планується закупити енергообладнання на суму понад 100 млн євро.

"З останніх надходжень - це 45 електростанцій резервного живлення від Азербайджану та потужні генератори для Чернігівщини, надані Японією", - підсумував він.