Економіка

16:36 13.01.2023

Працівники ЗАЕС перемогли у міжнародній премії "Людина року з контролю над озброєннями"

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Працівники ЗАЕС перемогли у міжнародній премії "Людина року з контролю над озброєннями"

Працівники окупованої понад 10 місяців російськими загарбниками Запорізької атомної станції (ЗАЕС) стали переможцями міжнародної премії "Людина року з контролю над озброєннями", яку проводить незалежна неурядова Arms Control Association (ACA) зі штаб-квартирою у Вашингтоні.

"Співробітники Запорізької атомної електростанції НАЕК "Енергоатом" були обрані найкращими у сфері контролю над озброєннями у 2022 році за результатами онлайн-голосування, до якого долучилися понад 3,5 тис. учасників із майже 80 країн", – повідомляється на сайті ACA у п'ятницю.

Асоціація з контролю над озброєннями пояснила, що співробітники ЗАЕС були номіновані за героїчні зусилля щодо підтримки ядерної та радіаційної безпеки на станції в умовах величезних труднощів, спричинених незаконною російською воєнною окупацією найбільшої в Європі атомної електростанції, та її постійних обстрілів.

"Незаконна та безпрецедентна окупація ЗАЕС Росією створила неспроможну ситуацію з ядерною та радіаційною безпекою. Незважаючи на переслідування та загрози з боку російських військ, український персонал продовжував експлуатувати станцію та запобігати ядерній кризі", - зазначила директор з політики нерозповсюдження АСА Келсі Девен.

За її словами, міжнародне співтовариство в боргу перед героїзмом та хоробрістю особового складу ЗАЕС, але ця жахлива ситуація не може продовжуватися, і потрібно докласти максимум зусиль для повернення контролю над ЗАЕС Україні та посилення відповідальності за створення загроз громадянській ядерній інфраструктурі.

Як зазначається, організований АСА конкурс "Людина року з контролю над озброєннями" має висвітлити позитивні ініціативи, спрямовані, зокрема, на просування роззброєння, ядерної безпеки, захисту населення, збереження миру.

Теги: #премія #озброєння #заес

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