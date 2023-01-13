Економіка

14:54 13.01.2023

Глава Мінфіну України напередодні Давоського форуму нагадав про ідею створення фінансового Рамштайну

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Глава Мінфіну України напередодні Давоського форуму нагадав про ідею створення фінансового Рамштайну

Великі економіки та міжнародні фінансові інститути мають знайти нові інструменти допомоги Україні, яка продовжує страждати від нав'язаної Росією повномасштабної війни, нова фінансово-координаційна платформа могла б стати рішенням, заявив міністр фінансів Сергій Марченко напередодні відкриття Світового економічного форуму в Давосі.

"За участю України як співголови платформа може розробити ефективні та стійкі механізми координації фінансової підтримки України, а також стати цінною моделлю для інших країн для використання у майбутньому", - написав він у колонці у виданні Time.

Марченко нагадав, що, згідно з досвідом координації воєнної допомоги на авіабазі Рамштайн, таку фінансово-координаційну платформу ще в середині жовтня 2021 року на щорічних зборах МВФ та Світового банку запропонували створити президент України Володимир Зеленський та прем'єр Денис Шмигаль.

"Ідея створення платформи полягає в тому, щоб на регулярній основі збирати за столом країни-члени G7 та міжнародні фінансові інститути для обміну інформацією про ключові події та прогнози, а також для забезпечення своєчасного та ефективного спрямування фінансової допомоги від різних донорів. Така співпраця сприятиме підвищенню ефективності надання коштів", – наголосив український міністр.

Спочатку передбачалося, що така платформа буде створена ще до завершення 2022 року, проте цього поки що не сталося.

Марченко зазначив, що у 2023 році дефіцит державного бюджету України поки що оцінено у $38 млрд порівняно з $50 млрд у 2021 році, з яких міжнародна фіндопомога покрила близько $31 млрд. Глава Мінфіну додав, що постійні масовані ракетні обстріли України означають, що витрати на реконструкцію та економічні втрати у 2023 році надалі зростатимуть.

"Підтримка міжнародних партнерів відіграє вирішальну роль у тому, як ми переживемо 2023-й бюджетний рік. Ми вітаємо намір США продовжити надання грантів Україні, а також пропозицію Єврокомісії запустити нову повномасштабну програму макрофінансової допомоги Україні в 2023 році. Але оскільки війна затягується, цього недостатньо", – заявив Марченко.

Він наголосив, що розв'язана Росією війна має глобальні економічні наслідки: багато країн стикаються з найвищою інфляцією за останні десятиліття, величезними витратами на енергію та загрозами рецесії.

"Продовольча безпека та енергетична криза принесуть набагато більше смертей та страждань у всьому світі. Ми маємо більш тісно працювати над пошуком рішення для всіх нас", – закликав міністр фінансів України.

Теги: #давос #марченко #мінфін

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