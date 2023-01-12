Економіка

19:04 12.01.2023

Локальна генерація стане одним із ключових трендів післявоєнної енергетики – заступник міністра енергетики

2 хв читати
Локальна генерація стане одним із ключових трендів післявоєнної енергетики – заступник міністра енергетики

Децентралізація та розвиток локальної генерації стане одним із ключових принципів післявоєнного відновлення українського енергосектора, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час круглого столу "Рух України до декарбонізації енергетики. Виклики та перспективи".

"Децентралізація енергетичної генерації та розподілу дасть можливість окремим населеним пунктам зменшити залежність від великих об’єктів генерації та стати на шлях самозабезпечення", - сказав Колісник, якого цитує Міненерго на своєму сайті в четвер.

За його словами, розвиток локальної генерації в поєднанні з відповідальним споживанням енергії допоможе не лише заощаджувати ресурси, а й підвищувати енергетичну безпеку на рівні міст чи громад.

Як зазначив заступник міністра, ще одним ключовим принципом в енергетиці в післявоєнний період стане підвищення енергетичної безпеки і в сенсі усунення гібридних загроз, і щодо фізичного захисту генерації та об'єктів розподілу електроенергії.

"Ми приділяємо увагу енергетиці майбутнього. Один із основних векторів – повна інтеграція енергетичних ринків, розвиток низьковуглецевої генерації, досягнення індикативу кліматично нейтральної енергетики", - наголосив він.

Як повідомив член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону 11 січня, Україна вже проводить консультації з провідними виробниками мініелектростанцій, щоб розпочати створення децентралізованої системи електропостачання. Втім, він зазначив, це потребуватиме багато часу та великих капіталовкладень.

"Ми повинні розуміти, що за один рік навіть у мирний час важко побудувати децентралізовану енергосистему під кожне місто окремо. Рік мінімум потрібен лише на проєктні рішення. Також потрібні величезні капіталовкладення. Це мільярди доларів", – сказав Нагорняк.

Теги: #плани #генерація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:31 12.01.2023
Ворог може активізувати свої дії із захоплення лівобережної частини Запорізької області - Генштаб ЗСУ

Ворог може активізувати свої дії із захоплення лівобережної частини Запорізької області - Генштаб ЗСУ

07:51 09.01.2023
Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

19:10 29.12.2022
"Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів

"Укрнафта" планує до 2024 року придбати власний парк бензовозів і газовозів

12:02 24.12.2022
Окупанти готуються до наступу на північному заході Луганщини - ISW

Окупанти готуються до наступу на північному заході Луганщини - ISW

11:29 24.12.2022
Кремль створює умови для нового наступу на Україну з Білорусі, але його ймовірність усе ще низька - ISW

Кремль створює умови для нового наступу на Україну з Білорусі, але його ймовірність усе ще низька - ISW

07:04 17.12.2022
У Харкові біля ринку "Барабашово" планується створити науковий парк

У Харкові біля ринку "Барабашово" планується створити науковий парк

13:33 08.12.2022
Google об'єднає команди картографічного сервісу Maps та програми для навігації Waze

Google об'єднає команди картографічного сервісу Maps та програми для навігації Waze

19:30 07.12.2022
Частка вугільних електростанцій у загальному обсязі генерації у ФРН зросла у III кварталі

Частка вугільних електростанцій у загальному обсязі генерації у ФРН зросла у III кварталі

17:45 01.12.2022
Борис Джонсон планує балотуватися до парламенту на наступних виборах

Борис Джонсон планує балотуватися до парламенту на наступних виборах

04:34 30.11.2022
США проведуть черговий саміт за демократію у 2023 році

США проведуть черговий саміт за демократію у 2023 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перевищення лімітів споживання електроенергії спричинило аварійні відключення вже в 9 областях

"Укренерго" зберегла запровадження лімітів споживання на всю добу 11 січня через тривале зростання дефіциту е/е

Шмигаль: Загальна сума на відновлення України з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн

Місія МАГАТЕ прибуде на підконтрольні Україні АЕС найближчим часом – голова ДІЯРУ

Інфляція в Україні в 2022 році становила 26,6% – Держстат

ОСТАННЄ

ВР прийняла за основу два законопроєкти про пільги для промисловості

Верховна Рада імплементувала стандарти ЄС у сфері водовідведення в Україні

Рада заборонила гральному бізнесу працювати на "спрощенці"

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, що змінює умови функціонування ринку ОСЦПВ

Рада має намір запровадити електронні акцизи на алкоголь та цигарки

Кабмін доручив місцевим органам влади утилізацію ламп розжарювання в експерименті їхнього обміну на LED-лампи

Виробник "Моршинської" запускає продаж енергетика "Воля" на основі мінеральної води

Перевищення лімітів споживання електроенергії спричинило аварійні відключення вже в 9 областях

США та союзники намагаються визначити стелю цін на російські нафтопродукти - ЗМІ

Середню ціну базової е/е на спотовому ринку на 12 січня в 10 країнах ЄС зафіксовано на рівні нижчому, ніж в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА