Локальна генерація стане одним із ключових трендів післявоєнної енергетики – заступник міністра енергетики

Децентралізація та розвиток локальної генерації стане одним із ключових принципів післявоєнного відновлення українського енергосектора, повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник під час круглого столу "Рух України до декарбонізації енергетики. Виклики та перспективи".

"Децентралізація енергетичної генерації та розподілу дасть можливість окремим населеним пунктам зменшити залежність від великих об’єктів генерації та стати на шлях самозабезпечення", - сказав Колісник, якого цитує Міненерго на своєму сайті в четвер.

За його словами, розвиток локальної генерації в поєднанні з відповідальним споживанням енергії допоможе не лише заощаджувати ресурси, а й підвищувати енергетичну безпеку на рівні міст чи громад.

Як зазначив заступник міністра, ще одним ключовим принципом в енергетиці в післявоєнний період стане підвищення енергетичної безпеки і в сенсі усунення гібридних загроз, і щодо фізичного захисту генерації та об'єктів розподілу електроенергії.

"Ми приділяємо увагу енергетиці майбутнього. Один із основних векторів – повна інтеграція енергетичних ринків, розвиток низьковуглецевої генерації, досягнення індикативу кліматично нейтральної енергетики", - наголосив він.

Як повідомив член енергетичного комітету Верховної Ради Сергій Нагорняк в ефірі національного телемарафону 11 січня, Україна вже проводить консультації з провідними виробниками мініелектростанцій, щоб розпочати створення децентралізованої системи електропостачання. Втім, він зазначив, це потребуватиме багато часу та великих капіталовкладень.

"Ми повинні розуміти, що за один рік навіть у мирний час важко побудувати децентралізовану енергосистему під кожне місто окремо. Рік мінімум потрібен лише на проєктні рішення. Також потрібні величезні капіталовкладення. Це мільярди доларів", – сказав Нагорняк.