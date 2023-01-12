Економіка

16:58 12.01.2023

Рада має намір запровадити електронні акцизи на алкоголь та цигарки

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Рада має намір запровадити електронні акцизи на алкоголь та цигарки

Верховна Рада ухвалила в першому читанні євроінтеграційні законопроєкти №8286 і №8287 про введення електронної акцизної марки для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, ці законодавчі ініціативи впроваджуються для забезпечення простежуваності обігу підакцизної продукції.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос"), ці законопроєкти ухвалено на засіданні парламенту в четвер - "за" проголосували відповідно 242 і 231 парламентарій за мінімально необхідних 226.

"Там (у тексті законопроєктів – ІФ-У) багато доопрацьовуватиметься до другого читання. Розроблятиме і впроваджуватиме систему Міністерство цифрової трансформації, зокрема у громадян буде можливість перевірити через застосунок "Дія" оригінальність продукції", - пояснив нардеп у повідомленні.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що законопроєкти №8286 та №8287 дозволяють запровадити в Україні електронні марки акцизного податку у вигляді QR-коду швидкого реагування. Застосування цього QR-коду підтверджує сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації алкогольних та тютюнових товарів, тим самим дозволяючи ідентифікувати продукцію та відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі.

"Законодавча ініціатива спрямована на протидію незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів та сприятиме збільшенню надходжень від акцизного податку. Прогнозуємо, що за результатами реалізації закону тіньова частка українського ринку алкоголю, тютюну та рідин, що використовуються в електронних цигарках, зменшиться. Важливо: норми законопроєкту дозволять привести законодавство України у відповідність до європейського", - наголосив глава комітету.

За його даними, ці законопроєкти з 1 січня 2024 року переведуть облік підакцизних товарів в електронний вигляд, спростять облік і "переможуть тінь".

Серед ініціаторів законопроєкту відзначені Ярослав Желєзняк ("Голос"), Анна Колесник, Олег Марусяк, Ірина Аллахвердієва (усі – "Слуга народу").

Як повідомлялося, законопроєкти №8286/№8287 зареєстровані у парламенті 15 грудня 2022 року, а 10 січня поточного року рекомендовані профільним Комітетом із питань фінансів, податкової та митної політики до ухвалення у першому читанні.

 

Теги: #акцизи

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