Економіка

19:04 10.01.2023

"ДТЕК Енерго" у грудні ввів у роботу три нові лави, збільшивши до 28 їх загальну кількість у 2022 році

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"ДТЕК Енерго" у грудні ввів у роботу три нові лави, збільшивши до 28 їх загальну кількість у 2022 році

Вуглевидобувні підприємства ДТЕК у 2022 році ввели в роботу 28 нових лав, три з яких у грудні, повідомляється на сайті компанії у вівторок.

"Україна переживає найсуворішу в історії зиму. Масовані атаки ворога на об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури – яскраве тому підтвердження. Але енергетики роблять все можливе, щоб мінімізувати наслідки цих атак і якнайшвидше відновлювати роботу. Не менш важлива і робота наших шахтарів, які попри війну підтримують українські ТЕС необхідною кількістю палива", – прокоментував генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, слова якого наведено у повідомленні.

Крім того, у повідомленні наголошується, що "ДТЕК Енерго" поставив для потреб державних ТЕС наприкінці минулого року понад 120 тис. тонн вугілля.

 

Теги: #енергетика #вугілля #електроенергія

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