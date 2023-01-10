Німеччина передала українським виробникам продуктів харчування 10 із 25 запланованих генераторів

Німецьке Федеральне агентство з технічної допомоги (THW) доставило на склад в Україні перші 10 високопродуктивних електрогенераторів (потужністю від 450 кВт), звідки їх буде передано виробникам продуктів харчування, які працюють у регіонах, що постраждали від російського вторгнення, а також на нещодавно деокупованих територіях.

Як повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України у вівторок, гумдопомогу профінансувало Міністерство закордонних справ Німеччини.

Загалом німецьке відомство запланувало передати понад 700 генераторів для підтримки української енергосистеми. Із них щонайменше 25 генераторів буде надано виробникам продуктів харчування, зокрема для виробництва хліба, молока, продукції тваринництва, забезпечення електроенергією складів зберігання тощо.

"Ми щиро дякуємо Продовольчій та сільськогосподарській організації ООН (ФАО) та Міністерству аграрної політики та продовольства України за допомогу з розповсюдженням генераторів для виробників продовольства. Це надзвичайно важливо для підтримки виробництва і забезпечення продовольчої безпеки населення, зокрема, у найбільш постраждалих областях", - наводить Мінагрополітики слова Франка Мюллера, аграрного аташе посольства Німеччини в Україні.

У свою чергу голова офісу ФАО в Україні П'єр Вотьє зазначив під час передачі обладнання, що у 2023 році його організація і далі допомагатиме українському агросектору критично важливими ресурсами, як-от генераторами, насінням та засобами для зберігання зерна.