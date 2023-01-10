Економіка

08:26 10.01.2023

Кувейт має намір у 5 разів збільшити постачання дизпалива та подвоїти експорт гасу в Європу

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Кувейт має намір у 5 разів збільшити постачання дизпалива та подвоїти експорт гасу в Європу

Кувейт планує збільшити експорт дизельного палива та авіагасу в Європу у 2023 році, щоб трохи допомогти континенту впоратися з падінням поставок із Росії, пише агентство Bloomberg.

Джерело, обізнане з ситуацією, сказало агентству, що близькосхідна країна планує вп'ятеро збільшити постачання дизпалива до Європи порівняно з 2022 роком - до 2,5 млн т (близько 50 тис. барелів на добу), а також подвоїти експорт гасу - до 5 млн т на рік (близько 100 тис. б/д).

За даними МЕА, європейські країни ОЕСР споживали восени близько 5 млн б/д дизпалива та 1,4 млн б/д гасу, а Росія постачала до Європи в листопаді минулого року в сукупності близько 1,2 млн б/д цих нафтопродуктів, що відповідає рівню 2021 року. За даними JP Morgan, на кінець року Європа імпортувала 1,3 млн б/д нафтопродуктів із РФ, половина поставок припадала на дизпаливо.

З 5 лютого 2023 року набуває чинності ембарго на закупівлю європейськими компаніями нафтопродуктів із Росії.

Bank of America, зазначає Bloomberg, прогнозує, що у першому кварталі 2023 року ціни на дизель можуть злетіти до $200 за барель, оскільки ембарго може спричинити світовий дефіцит палива.

В останні роки Кувейт витратив десятки мільярдів доларів на модернізацію та будівництво нових нафтопереробних заводів. Його найбільшим вкладенням було будівництво НПЗ Аль-Зур. Це один із найбільших нафтопереробних заводів у світі, розрахований на переробку 615 тис. б/д, і наприкінці минулого року він уперше експортував дизельне паливо та гас.

За словами співрозмовника Bloomberg, плани держкомпанії Кувейту Kuwait Petroleum Corp. з експорту гасу виключають продаж на спотовому ринку, тобто постачання може перевищити 5 млн т на рік.

Перша черга НПЗ Аль-Зур працює стабільно та переробляє 205 тис. б/д нафти, друга черга має запрацювати в середині лютого, а третя - до квітня.

Із повним запуском цього заводу нафтопереробні потужності Кувейту зростуть до 1,5 млн б/д.

Інші виробники з Близького Сходу, такі як ОАЕ та Саудівська Аравія, також планують наростити постачання палива до Європи у 2023 році, зазначає агентство.

 

 

Теги: #європа #постачання #дизпаливо #азія

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