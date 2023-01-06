Графіки відключень е/е стали більш збалансованими завдяки контролю з боку держави – глава Міненерго

З початком року, попри інтенсивні удари Росії по енергооб'єктах, зокрема на сході та півдні України, у більшості регіонів спостерігається поліпшення ситуації з електропостачанням, але через зростання попиту внаслідок похолодання графіки відключень електрики з метою запобігання аваріям в енергосистемі застосовуватимуть і надалі, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Однак завдяки вжитим заходам контролю на сьогодні графіки цих відключень є більш виваженими, збалансованими та справедливими", – наголосив Галущенко, слова якого наведено в повідомленні на сайті міністерства в п'ятницю.

За словами голови Держенергонагляду Руслана Слободяна, слова якого наводить пресслужба Міненерго, цей орган продовжує перевіряти дотримання операторами систем розподілу (ОСР) порядку застосування заходів з обмеження постачання електроенергії, виявлені порушення на вимогу контролюючого органу усувають.

Як приклади він назвав більш послідовні та справедливі відключення електроенергії споживачам Київської області ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні мережі", а також зменшення порушення графіків відключень в Івано-Франківській, Сумській, Львівській, Дніпропетровській областях.

За його словами, багато порушень виявлено у роботі ДТЕК "Одеські електромережі", яке не застосовувало обмеження електроспоживання у м. Білгород-Дністровський, а у м. Чорноморськ було багато споживачів, приєднаних до електричних мереж критичної інфраструктури.

Водночас на Чернігівщині за результатами проведеної позапланової перевірки ОСР до графіків погодинних відключень додатково внесено ПЛ 10 кВ, задіяні в електропостачанні енергетичних об'єктів м. Городня.

Водночас виявлено, що ПрАТ "Волиньобленерго" доводилися ліміти споживання електроенергії, які не давали можливості забезпечити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури та рівномірне чергування подачі напруги споживачам з інтервалами через чотири години.

Слободян зазначив, що наразі терміни усунення ОСР порушень закінчуються.

"Надалі за фактом невиконання вимог будуть застосовуватись санкції, зокрема штрафи. Також керівники ОСР нестимуть персональну відповідальність у разі порушень графіків відключення електроенергії", – наголосив він.

Зі свого боку голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський, слова якого також наведено в релізі Міненерго, повідомив, що за результатами перевірок комісії адмінпротоколи вже складено стосовно голови правління АТ "Чернівціобленерго" та гендиректора ПрАТ "Волиньобленерго" за порушення, зокрема, щодо розміщення інформації про відключення.