SCM, Фонд Ріната Ахметова та ФК "Шахтар" направили на допомогу країні та українцям 4,3 млрд грн

SCM, Фонд Ріната Ахметова та футбольний клуб "Шахтар" за 10 місяців війни передали на допомогу Україні та людям 4,3 млрд грн, охопивши понад 18 млн жителів країни, а понад 3,5 млн вона безпосередньо допомогла вижити.

Згідно з пресрелізом СКМ, з першого дня повномасштабного вторгнення Росії бізнеси та ініціативи Ріната Ахметова надають підтримку державі, військовій та мирній, щоб Україна змогла вистояти та перемогти, а люди – зберегти життя та здоров'я.

Амуніція, техніка та обладнання для сил оборони України, продуктові набори, ліки та інші гуманітарні вантажі для мирних, забезпечення роботи критичної інфраструктури – у кожного з бізнесів та проєктів Ріната Ахметова свій фронт допомоги, який вони тримають.

Допомога захисникам України реалізується насамперед у рамках мілітарного проєкту "Сталевий фронт Ріната Ахметова". Завдяки ініціативі силові підрозділи отримують амуніцію, автомобілі, дрони, спеціальні технічні засоби (тепловізори, далекоміри, камери тощо), фортифікаційні споруди, одяг та взуття, аптечки та турнікети, рації, пальне та інші необхідні їм речі та девайси - сотні тисяч одиниць.

"Метінвест", зокрема, розробив та серійно виробляє модульні укриття для бійців на передовій, здатні витримати навіть артилерійський снаряд. Таких виробів для ЗСУ поставлено майже 70. В умовах настання холодів важливим пунктом допомоги стало виготовлення печей для фронту. Так, лише за останній місяць бійці отримали понад 400 печей-буржуйок.

Функціонування критичної інфраструктури України, зокрема, енергетичної та телекомунікаційної – ще один важливий напрям підтримки країни та людей. Незважаючи на постійні обстріли (війська Росії вже здійснили понад 20 терористичних атак на енергетичні підприємства ДТЕК), фахівці компанії докладають максимум зусиль, щоб оперативно повертати світло в будинки українцям, зокрема на деокупованих територіях.

Загалом 6,5 млн сімей повернули електропостачання енергетики ДТЕК з 24 лютого. У свою чергу "Укртелеком" робить все необхідне, щоб забезпечувати українцям доступ до послуг зв'язку навіть за відсутності електроживлення. Так, послуги інтернету доступні у 87% населених пунктів України, покритих мережею компанії (окрім Луганської та частково Херсонської областей). А 60% абонентів компанії вже мають енергонезалежний інтернет.

Системна допомога від бізнесів та проєктів Ріната Ахметова надається насамперед у прифронтових зонах та деокупованих регіонах. Соціально незахищені категорії населення, вимушені переселенці, зокрема евакуйовані співробітники компаній та їхні сім'ї одержують харчові продукти, предмети першої необхідності (одяг, побутові речі тощо), ліки. Також у містах присутності компанії піклуються про шелтери та притулки, бомбосховища та укриття, лікарні, джерела світла та води для населення тощо. Надається підтримка місцевим адміністраціям, комунальним службам – від палива до засобів індивідуального захисту працівників. Тисячі вимушених переселенців вже отримали нову роботу в бізнесах SCM.

Фонд Ріната Ахметова передав мешканцям України десятки тисяч гемоконтейнерів, які дозволять провести тисячі операцій із переливання крові, а також сотні тисяч одиниць медикаментів та продуктових наборів. Загалом рішенням Ріната Ахметова українцям буде передано 800 тис. наборів із харчовими продуктами.

Фонд також є фундатором музею "Голосу мирних" – найбільшого архіву свідчень українців про події війни з росією, де зібрано понад 50 тисяч історій людей. Завдяки ініціативі бізнесів SCM "Рятуємо життя" гуманітарну допомогу отримали понад 320 тисяч осіб у прифронтових регіонах. Розгорнуто програму з протезування та реабілітації поранених військових та мирних жителів України.

Завершився перший етап програми стабілізації емоційного стану для українок "Незламна мама". Перші 140 жінок – співробітниці "Метінвесту", дружини та діти працівників компанії, які отримали психологічні травми внаслідок пережитого, та їхні діти, які постраждали внаслідок війни, – пройшли програму реабілітації завдяки проєкту.

Футбольний клуб "Шахтар" та The European Football for Development Network продовжують проєкт European Football Powers Up Ukraine – кампанію зі збирання генераторів для мешканців України. Мета кампанії – зібрати щонайменше 160 генераторів для України. На стадіоні "Арена Львів" продовжує роботу Shelter Centre "Шахтаря", який з весни приймає переселенців із прифронтових областей. Також клуб надає допомогу спортсменам, переселенцям, бійцям Сил оборони України. За значний внесок у підтримку України клуб отримав почесну подяку Президента України та національної фандрейзингової платформи United24.