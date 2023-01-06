"Метінвест" пролонгував повноваження наглядових рад у тому самому складі на низці своїх підприємств

Гірничо-металургійна група "Метінвест" переобрала на новий термін членів наглядових рад у тих же складах на низці своїх підприємств, йдеться у повідомленнях цих компаній у системі розкриття інформації НКЦПФР.

Так, позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ "Запоріжкокс", що відбулися 4 січня поточного року, одного з найбільших в Україні виробників коксохімічної продукції, переобрали членами наглядової ради ще на три роки гендиректора "Метінвесту" Юрія Риженкова, фіндиректора "Метінвесту" Юлію Данкову та директора з правового забезпечення "Метінвесту" Світлану Романову.

Позачергові збори ПрАТ "Запоріжвогнетрив", що відбулися цього ж дня, найбільшого в Україні підприємства з виробництва вогнетривких виробів, також переобрали ще на три роки членами наглядової ради Риженкова, Данкову і Романову.

Крім того 4 січня єдиний акціонер ПрАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) прийняв рішення про переобрання ще на 3 роки членами наглядової ради Риженкова, Данкову та Романову.

"Метінвест" 4 січня також переобрав членами наглядової ради ПрАТ "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча" (ММК ім. Ілліча, Донецька обл.) ще на три роки Риженкова, Данкову та Романову.

"Запоріжкокс" виробляє близько 10% коксу, що випускається в Україні, володіє повним технологічним циклом переробки коксохімічних продуктів. Також випускає коксовий газ та печовий кокс.

За даними НДУ на третій квартал 2022 року, Metinvest BV (Роттердам, Нідерланди) безпосередньо володіє 57,2347% акцій підприємства, "Запоріжсталь" - 42,7653%.

Статутний капітал компанії – 1,193 млн грн, номінал акції – 0,01 грн.

"Запоріжвогнетрив" - найбільше в Україні підприємство з виробництва вогнетривких виробів та матеріалів високої якості.

За даними НДУ на третій квартал 2022 року, у власності Metinvest B.V. (Нідерланди) перебувають 50,7899% акцій "Запорожогнеупора", у "Запоріжсталі" - 49,2101%.

Статутний капітал ПрАТ – 75,925 млн грн.

Авдіївський КХЗ – найбільше в Європі коксохімічне підприємство.

За даними НДУ на третій квартал 2022 року, компанії Metinvest B. V. (Нідерланди) належить 100% акцій ПрАТ "АКХЗ".

Статутний капітал ПрАТ "АКХЗ" – 343,310 млн грн, номінал акції – 1,76 грн.

ММК Ілліча розташований на тимчасово окупованій російськими військами території.

За даними НДУ на тритій квартал 2022 року, Metinvest BV (Роттердам, Нідерланди) володіє 100% акцій меткомбінату.

Статутний капітал ПрАТ "ММК ім. Ілліча" - 3 млрд 92,815 млн грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою гірничодобувною групою компаній. Його основні акціонери – група СКМ (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють компанією.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".