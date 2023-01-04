Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити новий податок на землю за 2022 рік

Сільгоспвиробники України з 1 січня 2023 року зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) – податок на землі сільськогосподарського призначення, затверджений у листопаді 2021 року, сплата якого розпочинається з 2023 року за 2022 рік.

Як нагадав телеграм-канал "Агро Інноваційний клуб" (об'єднує фермерів, розробників інноваційних рішень та фінтех-компаній), новий податок поширюється на власників та користувачів земель, що розташовані за межами населених пунктів, а для земель у межах населених пунктів - лише якщо їхній розмір перевищує 0,5 га.

МПЗ нараховується за користування та володіння земельною ділянкою, незалежно від того, чи проводилася на ній сільськогосподарська діяльність.

Уточнюється, що податок не нараховуватимуть і не сплачуватимуть за 2022-й та 2023 роки за землі, де ведуться бойові дії або які визнані Кабінетом Міністрів України тимчасово окупованими територіями.

У середньому МПЗ становитиме близько 1500 грн/га на рік і складатиметься з власне податку на землю, податку з доходу за продаж вирощеного на цій ділянці врожаю, податку на доходи аграріїв та військового збору із зарплати найманих працівників. Водночас у перші два роки дії податку він становитиме в середньому близько 1000 грн/га, оскільки нараховуватиметься за коефіцієнтом 4%, а не 5%.

Фізичні особи, які не зареєстровані як фізособи-підприємці, отримуватимуть податкове повідомлення з детальним розрахунком суми річного податкового зобов'язання, такі повідомлення надходитимуть з 1 січня до 1 липня 2023 року. Водночас МПЗ не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають від органу контролю відповідного податкового повідомлення у визначені терміни.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наприкінці грудня 2022 року затвердило перелік тимчасово окупованих РФ територій, на яких ведуться або велися бойові дії, що дасть змогу бізнесу, який працює в цих регіонах, отримати низку податкових пільг, зокрема не сплачувати МПЗ.