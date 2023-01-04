Економіка

11:46 04.01.2023

Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити новий податок на землю за 2022 рік

2 хв читати
Українські аграрії з початку нового року зобов'язані сплатити новий податок на землю за 2022 рік

Сільгоспвиробники України з 1 січня 2023 року зобов'язані сплачувати мінімальне податкове зобов'язання (МПЗ) – податок на землі сільськогосподарського призначення, затверджений у листопаді 2021 року, сплата якого розпочинається з 2023 року за 2022 рік.

Як нагадав телеграм-канал "Агро Інноваційний клуб" (об'єднує фермерів, розробників інноваційних рішень та фінтех-компаній), новий податок поширюється на власників та користувачів земель, що розташовані за межами населених пунктів, а для земель у межах населених пунктів - лише якщо їхній розмір перевищує 0,5 га.

МПЗ нараховується за користування та володіння земельною ділянкою, незалежно від того, чи проводилася на ній сільськогосподарська діяльність.

Уточнюється, що податок не нараховуватимуть і не сплачуватимуть за 2022-й та 2023 роки за землі, де ведуться бойові дії або які визнані Кабінетом Міністрів України тимчасово окупованими територіями.

У середньому МПЗ становитиме близько 1500 грн/га на рік і складатиметься з власне податку на землю, податку з доходу за продаж вирощеного на цій ділянці врожаю, податку на доходи аграріїв та військового збору із зарплати найманих працівників. Водночас у перші два роки дії податку він становитиме в середньому близько 1000 грн/га, оскільки нараховуватиметься за коефіцієнтом 4%, а не 5%.

Фізичні особи, які не зареєстровані як фізособи-підприємці, отримуватимуть податкове повідомлення з детальним розрахунком суми річного податкового зобов'язання, такі повідомлення надходитимуть з 1 січня до 1 липня 2023 року. Водночас МПЗ не сплачуватимуть ті фізособи, які не отримають від органу контролю відповідного податкового повідомлення у визначені терміни.

Як повідомлялося, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наприкінці грудня 2022 року затвердило перелік тимчасово окупованих РФ територій, на яких ведуться або велися бойові дії, що дасть змогу бізнесу, який працює в цих регіонах, отримати низку податкових пільг, зокрема не сплачувати МПЗ.

Теги: #земля #податок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:16 08.12.2022
Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

Прокуратура через суд вимагає повернути землі біля Олексіївського лугопарку у Харкові, виділені за "кооперативною схемою"

14:10 12.11.2022
Держбюджет отримав $40 млн у III кв. 2022 р. як надходження за рахунок "податку на Google" - Гетманцев

Держбюджет отримав $40 млн у III кв. 2022 р. як надходження за рахунок "податку на Google" - Гетманцев

16:14 03.11.2022
Рада ухвалила в цілому закон про податок на обмінники з градацією авансу залежно від розміру населеного пункту

Рада ухвалила в цілому закон про податок на обмінники з градацією авансу залежно від розміру населеного пункту

10:53 28.10.2022
Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

Прокуратура повернула громаді Києва 6 га землі біля музею у Пирогові

11:04 27.10.2022
Київрада планує розглянути низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних зонах, - нардеп

Київрада планує розглянути низку земельних питань, пов'язаних із будівництвом в охоронних зонах, - нардеп

12:28 14.09.2022
Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі у власності громадян РФ на Київщині

16:55 29.08.2022
На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

На Львівщині заарештовано земельні ділянки дружини Медведчука

12:55 01.07.2022
Купівля землі до війни була вигіднішою за оренду, після вторгнення РФ однозначної відповіді немає – експерт KSE

Купівля землі до війни була вигіднішою за оренду, після вторгнення РФ однозначної відповіді немає – експерт KSE

12:03 01.07.2022
Функціонування ринку сільгоспземель відкрило в Україні можливість інтенсивного розвитку агросектору - експерт KSE

Функціонування ринку сільгоспземель відкрило в Україні можливість інтенсивного розвитку агросектору - експерт KSE

13:44 25.05.2022
Колишнього голову райадміністрації на Закарпатті підозрюють у незаконному наданні землі родині Медведчука

Колишнього голову райадміністрації на Закарпатті підозрюють у незаконному наданні землі родині Медведчука

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

У 2023 році уряд активно створюватиме інфраструктуру безпеки та врегулює обіг зброї в Україні - Шмигаль

ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

ОСТАННЄ

"Слуга народу" просить уряд внести зміни до постанови про скасування аукціонів у Prozorro

Понад 700 депутатів підписали звернення до Зеленського щодо необхідності ветування закону про містобудівну реформу - Асоціація міст України

Шмигаль називає впровадження обов'язкового пенсійного накопичення одним із пріоритетів на 2023 рік

Завдані економіці України внаслідок війни збитки перевищують $700 млрд - Шмигаль

У 2023 році уряд активно створюватиме інфраструктуру безпеки та врегулює обіг зброї в Україні - Шмигаль

Кабмін дозволив ввозити безпілотники від донорів без гарантійних листів

Керівником "Запоріжсталі" призначено директора з виробництва операційної дирекції "Метінвесту"

ДТЕК вводить у Київській області нові графіки стабілізаційних відключень для їхньої рівномірності

Електронні системи вимагають суттєвого доопрацювання, щоб закон про захист прав інвесторів будівництва запрацював – Мін'юст

Кабмін призупинив електронні аукціони в системі "Прозорро" через обстріли

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА