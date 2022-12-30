"Нафтогаз" назвав 579 АЗК, де можна заправитися в умовах блекауту

579 заправок брендів U.GO та "Укрнафта", які є частиною групи "Нафтогаз", мають відповідне обладнання та готові працювати в умовах блекауту, повідомляється у пресрелізі компанії у п'ятницю.

"Заправки представлені у 20 областях України та Києві", - зазначили у групі.

З повним переліком автозаправних станцій можна ознайомитись на сайті групи "Нафтогаз" Power Drive: заправляйся на заправках U.GO та "Укрнафта" навіть в умовах блекауту | "Нафтогаз України" (naftogaz.com).

"Підприємства групи "Нафтогаз" роблять все можливе, щоб підтримати Україну та українців під час війни. Тож будемо раді бачити вас на обладнаних генераторами заправках U.GO та "Укрнафта", які готові до будь-яких можливих викликів", - наведено слова голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова в пресрелізі.

Як повідомлялося, "Нафтогаз Ойл Трейдинг" ("дочка" НАК) станом на листопад 2022 року запустив 46 АЗС під брендом U.GО на базі активів заарештованої мережі Glusco, що охоплює 126 заправок.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебувають 1 809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належать 537 АЗС, з яких станом на початок грудня 2022 року працюють 449. Контрольний пакет акцій компанії належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) до вилучення – структурам Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.