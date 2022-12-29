"Укрнафта" змістить фіноперації в держбанки, створить правління та ініціює перевірки з боку Держаудиту та Держподаткослужби – директор

Держава після 100% концентрації акцій "Укрнафти" визначила першочерговими завданнями компанії її ритмічну роботу, забезпечення пальним ЗСУ та Міноборони, критичної інфраструктури та населення, створення, де можливо, Пунктів незламності, сплату податків та виконання соціальних зобов'язань компанії перед працівниками, повідомив директор "Укрнафти" Сергій Корецький.

"Завдання наглядової ради є більш прикладними і стосуються операційної діяльності підприємства. Наприклад, ми маємо завдання максимально змістити фінансові операції в державні банки, ініціювати позапланові перевірки підприємства Державною аудиторською службою та Державною податковою службою, побудувати належним чином корпоративну структуру, тобто створити правління компанії", – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Корецький повідомив, що компанія наразі перебуває на етапі стратегічного планування.

"Що стосується інвестицій, розраховуємо на прибутковість компанії, тобто власні кошти. Також розглядається можливість залучення кредитних ресурсів для реалізації програм розвитку та інвестиційних проєктів", - зазначив новий директор, наголосивши, що працює на благо компанії.

Корецький, який свого часу очолював одну з найбільших на ринку приватних мереж АЗК WOG, уточнив, що очолити "Укрнафту" йому запропонувало Міністерство оборони, якому було передано акції приватних акціонерів.

"Я щиро вважаю, що це саме той час і те місце, де я можу зробити свій внесок на економічному фронті. Це інтуїтивна позиція. Так потрібно. Вважаю це правильним. Виконую свій внутрішній громадянський обов'язок", - пояснив він своє рішення прийняти цю пропозицію.

Директор "Укрнафти" зазначив, що відносини з НАК "Нафтогаз України", якій належить контрольний пакет акцій компанії, "конструктивні, ділові, робочі".

Як повідомлялося, Ставка верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

Міністр оборони Олексій Резніков 7 листопада повідомив, що загальні збори акціонерів у відчужених підприємствах відбулися. Затверджено наглядові ради, які призначать у компаніях поточний менеджмент.

За даними Єдиного держреєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Корецький замінив на посаді голови "Укртатнафти" Павла Овчаренка 9 листопада, а Олега Геза на чолі "Укрнафти" – 10 листопада.

"Укрнафта" має 85 спеціальних дозволів на видобуток вуглеводнів. На її балансі перебувають 1809 нафтових та 153 газові свердловини. Компанії належить 537 АЗС.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний (близько 42%) контролювали структури ексвласників націоналізованого ПриватБанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова.

Повністю інтерв'ю директора "Укрнафти" Сергія Корецького агентству "Інтерфакс-Україна" читайте незабаром на сайті агентства www.interfax.com.ua