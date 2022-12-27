Економіка

07:19 27.12.2022

MIGA має намір застрахувати ризики RBI на EUR50 млн для вивільнення додаткового капіталу для українського Райффайзен Банку

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Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) із Групи Світового банку надасть гарантії у розмірі до EUR50 млн на вкладення Raiffeisen Bank International AG (RBI) у капітал своєї української "дочки" Райффайзен Банк.

Як підтвердив агентству "Інтерфакс-Україна" заступник виконавчого директора від України у Світовому банку Роман Качур, відповідний проєкт рада директорів схвалила 20 грудня.

"Мета пропонованої гарантії MIGA полягає в тому, щоб допомогти RBI знизити ризик за деякими з його активів, що призведе до скорочення активів RBI, зважених з урахуванням ризику (RWA), на консолідованій основі. Очікується, що вивільнені RWA допоможуть Райффайзен Банку зберегти кредитування, тим самим підтримуючи зайнятість та економічну активність у країні, яка перебуває у стані війни", – зазначає агентство на сайті.

За його інформацією, RBI подав відповідну заявку агентству на покриття ризиків експропріації коштів, що необхідно для покриття обов'язкових грошових резервів терміном на рік і один день.

Крім того, MIGA надало подібні гарантії RBI на суму до EUR480 млн для покриття його інвестицій в акціонерний капітал дочірніх компаній у Боснії та Герцеговині (EUR180 млн) та Сербії (EUR300 млн).

Станом на вересень 2022 року кредитний портфель Райффайзен Банку включав роздрібні кредити – близько 10%, кредити великим/середнім корпораціям – 78% та кредити для малого та середнього бізнесу – 12%. У портфелі великих/середніх корпорацій переважають короткострокові кредити на оборотний капітал та фінансування торгівлі з обмеженою кількістю довгострокових кредитів проєктного фінансування. Основні підтримувані сектори включають оптову й роздрібну торгівлю, сільське господарство (агробізнес, тваринництво та рослинництво) та виробництво продуктів харчування та напоїв.

Райффайзен Банк за розміром активів (169,19 млрд грн) станом на кінець жовтня посідав четверте місце серед усіх 67 українських банків. Його чистий прибуток за 10 місяців цього року склав 2,51 млрд грн, а власний капітал на кінець жовтня становив 16,03 млрд грн (офіційний курс 36,5686 грн/$1).

RBI на кінець минулого року належало 68,21% акцій, ще 30% – європейському банку реконструкції та розвитку.

Раніше перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко зазначала, що MIGA планує запустити до кінця поточного року два пілотні інвестиційні проєкти – одного внутрішнього та одного іноземного інвестора – зі страхуванням військових ризиків.

"Пряме кредитування та підтримка торговельного фінансування від IFC, а також страхування від MIGA до закінчення війни – це позитивний знак для багатьох інвесторів, які розмірковують над тим, чи варто інвестувати в Україну саме зараз. Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проєкту, залучає до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО", - прокоментувала Свириденко цей проєкт MIGA, а також схвалену цього тижня Програму IFC для України на $2 млрд.

 

 

Теги: #райффайзен #miga

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