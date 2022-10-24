Інвестиції

16:36 24.10.2022

MIGA виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій - Шмигаль

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MIGA виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій - Шмигаль

Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій (MIGA) виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Уряд України налаштований на максимальне сприяння залученню інвестицій і, попри війну, зменшує втручання держави в економіку", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами відкриття V Українсько-німецького економічного форуму в Берліні.

Прем'єр зазначив, що Україна працює над мінімізацією військових ризиків для інвесторів, зокрема уже налагоджено співпрацю з Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій.

"MIGA має успішні кейси в країнах, де велися терористичні дії. Агентство виділило Україні $30 млн на реалізацію пілотного проєкту зі страхування інвестицій. Ми продовжимо й будемо нарощувати цю роботу з усіма страховими агентствами Європи та світу", – наголосив він.

За словами прем’єр-міністра, Україна також розраховує, що Міжнародна фінансова корпорація (IFC) винесе на затвердження ради директорів Світового банку пакет фінансової допомоги для залучення інвесторів.

Шмигаль зауважив, що для сприяння інвестиціям Україна відновила приватизацію, поглиблює дерегуляцію, створює умови для швидких інвестицій.

"Як повідомив Денис Шмигаль, Україна сформувала широке інвестиційне меню — понад 500 інвестпроєктів та можливостей у 10 галузях економіки із загальним потенціалом на суму понад $400 млрд", - йдеться в повідомленні.

Теги: #miga
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