ЛСОУ та АСБ об'єднуються для консолідації та розвитку страхового ринку

Ліга страхових організацій України (ЛСОУ) та Асоціація "Страховий бізнес" (АСБ) 22 грудня підписали меморандум про об'єднання.

Як повідомила ЛСОУ у пресрелізі, нове об'єднання буде найчисленнішим на страховому ринку України (50 страхових компаній-учасників).

Страховики-члени ЛСОУ та АСБ за дев'ять місяців 2022 року сумарно зібрали понад 4 млрд грн страхових премій та виплатили понад мільярд грн страхового відшкодування.

Як зазначається, одним із завдань, що постають перед новим об'єднанням, є максимальна консолідація національного страхового ринку. До нього зможуть долучатися страхові компанії, асоціації учасників ринку, що стоять на захисті прав споживачів страхових послуг об'єднання, професійні об'єднання, які здійснюють пов'язану та суміжну зі страхуванням діяльність (посередники, експерти тощо).

Також повідомляється, що у планах нової структури – розширити свій функціонал порівняно з організаціями-підписантами меморандуму. Зокрема, передбачено можливості для створення третейського суду, формування різних фондів при об'єднанні, розробка правил та стандартів професійної етики для страховиків, а також інші інструменти добровільного регулювання правил ринкової поведінки учасників.

"Об'єднання наших асоціацій – це насамперед потужний сигнал для всіх стейкхолдерів про те, що страховики мають велику амбіцію розвиватися, адже потенціал – значний, проте він не використовується належним чином, – наголосив президент ЛСОУ Віктор Берлін. – Ми прагнемо сприяти сталому розвитку та посиленню ролі страхування у забезпеченні соціально-економічного зростання України. Страхування – це довгі гроші в економіці країни, і цей ресурс має працювати в інтересах суспільства. Серед наших ключових завдань - захист та представництво законних інтересів учасників ринку, сприяння зростанню бізнесу страховиків, зокрема через удосконалення нормативно-правової бази, налагодження конструктивної співпраці з Національним банком України та органами державної влади, громадськістю, споживачами.

Як зазначив генеральний директор Асоціації "Страховий бізнес" В'ячеслав Черняховський, "для нас такий крок є переходом на новий рівень консолідації учасників національного ринку. Упевнений, що, об'єднавши зусилля двох найстаріших та найбільших за чисельністю страхових об'єднань, ми зможемо вибудувати ефективну стратегію та тактику розвитку страхового ринку, збільшення його обсягу та зростання якості послуг, що надаються споживачам".