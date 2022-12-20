МВФ ухвалив Моніторингову програму із залученням Ради фонду для України

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 19 грудня затвердила Моніторингову програму із залученням Ради фонду (Program Monitoring with Board Involvement, PMB) для України, повідомила пресслужба Національного банку України (НБУ).

Згідно з повідомленням, Моніторингова програма, що базується на погоджених з МВФ рамкових макроекономічних параметрах, спрямована на допомогу Україні в підтримці макроекономічної та фінансової стабільності.

Документ передбачає низку заходів щодо посилення мобілізації доходів державного бюджету, пожвавлення внутрішнього боргового ринку, зміцнення фінансового сектора, підвищення прозорості й ефективності управління в секторі державних підприємств.

"Україна розраховує, що затвердження програми зможе надати нашим партнерам упевненість та оптимальні умови для забезпечення достатньої ритмічності фінансових надходжень в умовах значних потреб у платіжному балансі та державному бюджеті. НБУ готовий виконати всі взяті на себе зобов'язання за цією програмою", - повідомив голова Національного банку Андрій Пишний, якого цитує пресслужба центробанку.

Зазначається, що в рамках оновлення стратегії фінансового сектору НБУ разом із експертами МВФ розробить принципи оцінки якості активів та проведення стрес-тестів для банків, що є одним зі структурних маяків Моніторингової програми для України.

Крім того, передбачається комплекс заходів зі стримування емісійного фінансування бюджету в 2023 році.

Програма має чотиримісячний період виконання та не передбачає безпосередньо фінансової допомоги, проте вона є необхідною передумовою для переходу до нової довгострокової програми розширеного фінансування МВФ.

Ключові заходи в рамках програми передбачають посилення мобілізації доходів і пожвавлення внутрішнього боргового ринку, підготовку стратегії фінансового сектора, а також підвищення прозорості й управління.