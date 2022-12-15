Банкноти номіналом 100 грн із підписом голови НБУ Пишного на заміну зношеним вводять в обіг із 19 грудня

Банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року з підписом голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного вводять в обіг із 19 грудня, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

Згідно з повідомленням, нові банкноти вводять у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу замість зношених, пошкоджених та вилучених із обігу.

Водночас банки продовжать забезпечувати прийом банкнот номіналом 100 грн зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.