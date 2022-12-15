Економіка

14:09 15.12.2022

Банкноти номіналом 100 грн із підписом голови НБУ Пишного на заміну зношеним вводять в обіг із 19 грудня

1 хв читати

Банкноти номіналом 100 грн зразка 2014 року з підписом голови Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного вводять в обіг із 19 грудня, повідомила пресслужба регулятора у четвер.

Згідно з повідомленням, нові банкноти вводять у межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу замість зношених, пошкоджених та вилучених із обігу.

Водночас банки продовжать забезпечувати прийом банкнот номіналом 100 грн зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Теги: #банкноти #пишний

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:29 08.11.2022
Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року уповільнилися

Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року уповільнилися

19:52 26.10.2022
Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

Стартувала дводенна акція з розіграшем нових срібних монет для тих, хто задонатив на підтримку ЗС України через спецрахунок Нацбанку

16:20 18.10.2022
Голова НБУ вирушив до Відня на переговори з місією МВФ

Голова НБУ вирушив до Відня на переговори з місією МВФ

19:37 11.10.2022
Нацбанк із 2023 року почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 грн зразка 2003–2007 року

Нацбанк із 2023 року почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 грн зразка 2003–2007 року

18:20 07.10.2022
Новий глава НБУ назвав базовим пріоритетом співпрацю з МФО і насамперед з МВФ

Новий глава НБУ назвав базовим пріоритетом співпрацю з МФО і насамперед з МВФ

18:19 07.10.2022
Глава НБУ Пишний назвав ефективними рішення НБУ щодо коригування курсової політики

Глава НБУ Пишний назвав ефективними рішення НБУ щодо коригування курсової політики

13:24 07.10.2022
Шмигаль після призначення Пишного головою НБУ: Впевнений, що спільна робота уряду та Нацбанку гарантує макроекономічну стабільність

Шмигаль після призначення Пишного головою НБУ: Впевнений, що спільна робота уряду та Нацбанку гарантує макроекономічну стабільність

12:37 07.10.2022
НБУ очолив екскерівник Ощадбанку Пишний

НБУ очолив екскерівник Ощадбанку Пишний

16:44 06.10.2022
Зеленський вніс до Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на посаду глави Нацбанку України

Зеленський вніс до Ради кандидатуру ексголови Ощадбанку Пишного на посаду глави Нацбанку України

11:14 06.10.2022
Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

Фінансовий комітет Ради розгляне кандидатуру Пишного на посаду глави НБУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні знижуються, незважаючи на зниження USDA прогнозів урожаю

"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

Німеччина виділяє EUR20млн для екстреної допомоги Україні в екологічній сфері

Україна отримала черговий транш на EUR500 млн макрофіндопомоги ЄС - Мінфін

ОСТАННЄ

В Україні має бути забезпечена робота малого та середнього бізнесу - заступник генсека ООН Гріффітс

Arricano може провести делістинг акцій з AIM LSE

SEC звинуватила групу інфлюенсерів у шахрайстві з акціями на $100 млн

IFC 15 грудня розгляне програму для України на $2 млрд

Франція надасть гарантії на EUR99,4 млн для кредитів ЄБРР "Укрзалізниці" та "Нафтогазу" загалом EUR 450 млн

Закупівельні ціни на кукурудзу в Україні знижуються, незважаючи на зниження USDA прогнозів урожаю

Україна очікує перший транш EUR3 млрд макрофіндопомоги-2023 вже у січні - глава Мінфіну

Порти Великої Одеси відправили чотири судна з агропродукцією до Азії

"ДТЕК Енерго" викупить облігації за $19,8 млн за ціною 27% від номіналу та нижче

Європарламент схвалив виділення Україні 18 млрд євро макрофіну в 2023 році

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА