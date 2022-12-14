Глава Мінекономіки анонсувала програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи

Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на світлодіодні LED-лампи для населення, повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок,

"Такий простий спосіб як заміна ламп живлення на енергозберігаючі LED-лампи може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії під час пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки надасть докладну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи – механізм буде максимально простим", – запевнила Свириденко.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у кулуарах двостороннього бізнес-форуму в Парижі, йдеться про заміну приблизно 50 млн ламп, як у населення, так і в державному та комунальному секторі.

За його словами, це може скоротити навантаження на енергосистему на 1-1,5 ГВт, тоді як сьогодні дефіцит потужності становить близько 2 ГВт.

Прем'єр зазначив, що вже досягнуто попередніх домовленостей про постачання таких ламп із одним із французьких виробників, а Франція готова профінансувати постачання 5 млн таких ламп.

Крім того, раніше у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на міжнародній конференції солідарності з українським народом у Парижі про те, що Єврокомісія профінансує закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.