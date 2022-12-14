Економіка

06:41 14.12.2022

Глава Мінекономіки анонсувала програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи

1 хв читати
Глава Мінекономіки анонсувала програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на LED-лампи

Україна найближчим часом запровадить програму безкоштовного обміну ламп розжарювання на світлодіодні LED-лампи для населення, повідомила перший віцепрем'єр – міністр економіки Юлія Свириденко у вівторок,

"Такий простий спосіб як заміна ламп живлення на енергозберігаючі LED-лампи може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії під час пікового навантаження. Найближчим часом Мінекономіки надасть докладну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи – механізм буде максимально простим", – запевнила Свириденко.

Як зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у кулуарах двостороннього бізнес-форуму в Парижі, йдеться про заміну приблизно 50 млн ламп, як у населення, так і в державному та комунальному секторі.

За його словами, це може скоротити навантаження на енергосистему на 1-1,5 ГВт, тоді як сьогодні дефіцит потужності становить близько 2 ГВт.

Прем'єр зазначив, що вже досягнуто попередніх домовленостей про постачання таких ламп із одним із французьких виробників, а Франція готова профінансувати постачання 5 млн таких ламп.

Крім того, раніше у відповідь на заклик президента України Володимира Зеленського президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила на міжнародній конференції солідарності з українським народом у Парижі про те, що Єврокомісія профінансує закупівлю близько 30 млн LED-ламп для України.

 

 

Теги: #заміна #лампи #led

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 13.12.2022
Україна розраховує на отримання LED-ламп від партнерів уже до кінця року - Шмигаль

Україна розраховує на отримання LED-ламп від партнерів уже до кінця року - Шмигаль

20:34 05.11.2022
Жордан Барделла став наступником Марін Ле Пен на чолі "Національного об'єднання"

Жордан Барделла став наступником Марін Ле Пен на чолі "Національного об'єднання"

19:37 11.10.2022
Нацбанк із 2023 року почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 грн зразка 2003–2007 року

Нацбанк із 2023 року почне вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 грн зразка 2003–2007 року

19:51 20.05.2022
Кабмін погодив звільнення з посади голови Київської ОДА Павлюка та призначення на цю посаду Кулеби

Кабмін погодив звільнення з посади голови Київської ОДА Павлюка та призначення на цю посаду Кулеби

18:23 16.04.2022
Мовний омбудсмен: З 1 вересня "російську мову" в школах слід замінити іншими дисциплінами

Мовний омбудсмен: З 1 вересня "російську мову" в школах слід замінити іншими дисциплінами

07:20 03.09.2021
Заміна або відмова від Мінського формату на зустрічі Зеленського і Байдена не обговорювалася

Заміна або відмова від Мінського формату на зустрічі Зеленського і Байдена не обговорювалася

07:20 21.08.2021
США змінили представника на Кримській платформі, делегацію очолить міністр енергетики Дженніфер Гренголм

США змінили представника на Кримській платформі, делегацію очолить міністр енергетики Дженніфер Гренголм

19:38 01.08.2021
Стали відомі потенційні кандидати на пост тренера збірної України з футболу

Стали відомі потенційні кандидати на пост тренера збірної України з футболу

21:00 16.06.2021
Арахамія просить "ОПЗЖ" замінити Кузьміна іншим депутатом у ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України

Арахамія просить "ОПЗЖ" замінити Кузьміна іншим депутатом у ТСК із розслідування дій посадових осіб проти суверенітету України

08:17 28.05.2021
У Києві протягом доби замінять 100 м трубопроводу на вул. Антоновича

У Києві протягом доби замінять 100 м трубопроводу на вул. Антоновича

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ВР ухвалила законопроєкт про реформу сфери містобудівної діяльності

До кінця року завдані економіці України внаслідок війни збитки подвояться до $700 млрд - Шмигаль

Продовження Росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр

Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон

Оголошені на конференції в Парижі EUR450 млн підуть на допомогу українській енергетиці

ОСТАННЄ

"Каметсталь" "Метінвесту" відновив роботу з виплавки чавуну після тимчасового припинення виробництва в результаті обстрілів енергоструктури

Україна розраховує максимально покрити дефіцит електроенергії за рахунок її імпорту з Європи

ВР ухвалила законопроєкт про реформу сфери містобудівної діяльності

До кінця року завдані економіці України внаслідок війни збитки подвояться до $700 млрд - Шмигаль

Продовження Росією енерготерору може збільшити падіння ВВП України до 50% – прем'єр

Спільний внесок допомоги Україні для проходження зими сягнув EUR1 млрд - Макрон

Цифровізація сфери будівництва стане запобіжником проти корупції – Кубраков

Оголошені на конференції в Парижі EUR450 млн підуть на допомогу українській енергетиці

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкти про тимчасовий пільговий імпорт генераторів та Starlink

Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання для допомоги на Південноукраїнській АЕС - глава МЗС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА