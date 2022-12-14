Економіка

06:13 14.12.2022

"Каметсталь" "Метінвесту" відновив роботу з виплавки чавуну після тимчасового припинення виробництва в результаті обстрілів енергоструктури

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"Каметсталь" "Метінвесту" відновив роботу з виплавки чавуну після тимчасового припинення виробництва в результаті обстрілів енергоструктури

Завод "Каметcталь" гірничо-металургійної групи "Метінвест", створений на потужностях Дніпровського металургійного комбінату (ДМК, Кам'янське Дніпропетровської обл.), відновив виробничий процес виплавки чавуну після тимчасового зупинення всього виробництва в результаті обстрілів окупантами.

"Було закінчено діагностичні та ремонтні роботи основного обладнання "Каметсталі", викликані атаками Росії на енергетичну інфраструктуру України. Нині підприємство виробляє чавун на одній доменній печі", - йдеться в інформації підприємства.

Також наголошується, що подальше поновлення виробництва сталі та прокату значною мірою залежатиме від рівня дефіциту електропостачання у Дніпропетровській області України.

Як повідомлялося, наприкінці листопада "Каметсталь" зупинив роботу через обмеження е/е в результаті нещодавніх обстрілів російськими окупантами енергетичної інфраструктури України.

"Каметсталь" створений на базі ПрАТ "Дніпровський коксохімічний завод" (ДКХЗ) та ЦВК ПАТ "Дніпровський металургійний комбінат" (ДМК).

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні – у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, у країнах Європи.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

 

 

Теги: #метінвест #чавун

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