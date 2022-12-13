Результатом конференції у Франції стало оголошення партнерів про близько $1 млрд допомоги Україні у проходженні зимового періоду - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що результатом конференції у Франції стало оголошення державами-партнерами України про надання допомоги Україні у проходженні зимового періоду у розмірі близько $1 млрд.

"Наш результат конференції близько $500 млн грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, і ще близько $500 млн у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною у Парижі.

Прем'єр повідомив, що більшу частину допомоги Україна отримає вже найближчим часом, ще частину - до кінця 2022 року.

Шмигаль подякував усім міжнародним партнерам за оголошені внески на допомогу Україні у проходженні зимового періоду.