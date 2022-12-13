Зеленський назвав 6 кроків подолання енерготерору РФ

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників міжнародної конференції солідарності з народом України в Парижі з шістьма практичними ініціативами щодо подолання російського енерготерору: енергообладнання та LED-лампи, імпорт 2 ГВт е/е та 2 млрд куб. м газу, енергомісії ЄС та Паризький координаційний механізм.

"Коли буде гарантовано енергостійкість України в цей зимовий період, буде гарантовано, що не з'являться нові хвилі масової міграції з нашої країни до ваших країн, буде гарантовано і те, що Росії не допоможуть жодні удари, ніякі блекаути, пошук зброї десь там – в Ірані чи інших місцях", – заявив глава України.

"Росії доведеться думати, як зупинити агресію. Енергетика - один із ключів від цього. Я вірю, що цей ключ буде в наших і ваших руках", - наголосив Зеленський.

Розповідаючи про ці шість кроків на підтримку України, президент зазначив, що, по-перше, потрібно кілька категорій обладнання - трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки. За його словами, українські фахівці в Парижі можуть представити всі деталі цього необхідного обладнання.

По-друге, зазначив Зеленський, як мінімум до завершення цього опалювального сезону Україна потребує аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми – тобто постачання електрики з країн Євросоюзу до України обсягом до 2 ГВТ. За його словами, щоб це сталося, необхідно рішення європейської мережі системних операторів системи передання електроенергії (ENTSO-E – ІФ-У) збільшити імпортну потужність, деталі якого також знають українські фахівці, які зараз перебувають у Парижі.

"Така підтримка може коштувати близько EUR800 млн у поточних цінах. Але це значно менше, ніж може нам усім коштувати блекаут. Я закликаю вас зробити одними з практичних результатів цієї конференції узгодження всіх рішень", - наголосив Зеленський.

Він додав, що третім практичним кроком є підтримка постачання додатково 2 млрд. куб. м природного газу, оскільки через пошкодження російськими обстрілами української енергосистеми наразі витрачається значно більше газу, ніж передбачалося.

По-четверте, повідомив президент, Євросоюз за аналогією з постійними наглядовими місіями МАГАТЕ на всі українські атомні електростанції міг би направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України.

"Такі місії ЄС можуть стати фактором стабілізації ситуації та належного міжнародного контролю", - заявив глава української держави, додавши, що від цих об'єктів прямо залежить стабільність "усього нашого енергорегіону".

За словами Зеленського, п'ятим практичним результатом міжнародної конференції могла б стати домовленість щодо фінансування проєкту із закупівлі LED-ламп для України.

"Це може здатися комусь не таким суттєвим, але 50 млн LED-ламп дозволять зберегти близько 1 ГВт електрики. З огляду на те, що середній дефіцит нашої енергосистеми близько 2,5 ГВТ, цей проєкт також міг би суттєво допомогти", - зазначив президент.

Нарешті він запропонував створити спеціальний механізм координації зусиль – Паризький механізм – який дозволить давати своєчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору.

"Поки ми не маємо, на жаль, такої сучасної системи ППО, яка могла б збивати 100% російських ракет і дронів, але ми можемо створити таку систему прийняття рішень, яка може на 100% позбавити сенсу терористичну тактику Росії", - наголосив Зеленський на міжнародній конференції.

Як раніше зазначав прем'єр України Денис Шмигаль, внаслідок восьми хвиль російських ракетних ударів з 10 жовтня, в яких також використовувалися дрони-камікадзе, було пошкоджено всі теплові та гідроелектростанції в країні, а також близько 40% об'єктів високовольтної мережі.

Зокрема, ракетна атака 23 листопада вперше призвела до блекауту української енергосистеми, від неї було відключено всі атомні енергоблоки. Навіть після усунення блекауту багато регіонів країни живуть у режимі аварійних відключень, тоді як інші – у режимі планових.