Процес автономізації мережі маркетів "ЛотОК" завершиться до кінця року

У мережі маркетів "ЛотОК" повністю автономні 20 із 97 магазинів на початок грудня, процес автономізації планують завершити до кінця 2022 року, повідомила директорка з маркетингу мережі маркетингу "ЛотОК" Ольга Момчилович агентству "Інтерфакс-Україна".

"Зараз щодня відчиняються і працюють 97 маркетів "ЛотОК". Навіть у разі вимкнення електроенергії всі маркети продовжують свою роботу. Станом на 1 грудня повністю автономно мали можливість працювати 20 маркетів", - сказала вона.

За словами Момчилович, ще в листопаді для всієї мережі було закуплено освітлювальні лампи та потужні акумулятори, зараз купуються старлінки для підтримки наявності інтернету. Також для можливості безперебійної роботи в маркетах встановлено резервне освітлення, можливість роботи кас і сканування товарів забезпечується за допомогою мобільних гаджетів.

"На деяких маркетах уже працюють генератори - там наші відвідувачі взагалі не відчувають впливу відключень. Процес автономізації роботи маркерів триває, і ми плануємо завершити його до кінця поточного року, проте навіть за відсутності світла маркети відчинені й готові обслуговувати покупців", - повідомила Момчилович.

Вона додала, що, незважаючи додаткові непередбачувані витрати через закупівлю додаткового обладнання, ці інвестиції ніяк не впливають на ціни товарів і продуктів у маркетах. "Ми всі в однаково складних умовах, і варіанту перекладення цих витрат на плечі споживача ми навіть не розглядаємо", - сказала Момчилович.

Мережа "ЛотОК" з 2011 року розвиває ТОВ "ЛК-ТРАНС", на сьогодні в мережі 97 маркетів у Києві та Київській області. Згідно з даними Єдиного реєстру, кінцевим бенефіціаром є Дмитро Семенченко (90%).