Економіка

11:27 06.12.2022

Усі підприємства SCM працюють на перемогу України - Ахметов

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Усі підприємства SCM працюють на перемогу України - Ахметов

Усі підприємства SCM наразі працюють на перемогу України, зокрема на економічному фронті, сказав власник компанії Рінат Ахметов в інтерв'ю швейцарському виданню Bilan.

"Там, де це можливо, ми працюємо для потреб фронту - допомагаємо українській армії та силам тероборони. Наші металургійні комбінати виробляють протитанкові їжаки, модульні укриття для бліндажів, ми вже виготовили та передали безкоштовно нашим бійцям 150 тисяч бронежилетів. Наші енергетики героїчно щодня повертають світло до будинків, що залишилися без електрики через постійні обстріли. Ми всі працюємо на перемогу України, зокрема на економічному фронті", - сказав Ахметов.

За його словами, ситуація в українській економіці через війну вкрай складна, але підприємства продовжують працювати, зберігаючи робочі місця та доходи бюджету.

"Ситуація у бізнесі наразі дуже складна - як і у всій українській економіці. Усі наші підприємства з першого дня війни перейшли на роботу у воєнному режимі. Тому що на сьогодні наша головна мета - допомогти українцям вижити та вистояти", - наголосив власник SCM.

Лише за 9 місяців 2022 року SCM спрямував до бюджету понад 60 млрд грн у вигляді податків та зборів.

"Для нас, SCM, війна розпочалася у 2014-му році. І у Криму, і на тимчасово окупованій частині Донбасу ми втратили всі активи. Ми втратили підприємства, але це нас загартувало і зробило сильнішими. У нас дуже сильна команда, де менеджери думають не лише про бізнес, а й про людей. Переконаний - у цій війні ми переможемо і вийдемо з неї сильнішими", - підсумував Рінат Ахметов.

Як повідомлялося, підприємства Ахметова з перших днів війни були переведені у воєнний режим роботи, забезпечуючи ЗСУ та сили оборони бронею, бронежилетами та інженерними спорудами зі сталі.

Також бізнеси Ахметова в рамках його ініціативи "Сталевий фронт" закуповують для потреб військових дрони, тепловізори, рації та інше обладнання. З початку війни Фонд Ріната Ахметова, його підприємства та ФК "Шахтар" передали на підтримку ЗСУ та гуманітарну допомогу 3,5 млрд грн.

 

Теги: #ахметов #scm

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