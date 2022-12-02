Шмигаль обговорив із Нуланд відновлення української енергосистеми, а також військову та фінансову підтримку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль обговорив із заступником державного секретаря США Вікторією Нуланд відновлення української енергосистеми, а також військову та фінансову підтримку.

"Минулого тижня Україна отримала від США 80 потужних генераторів, які допомогли в стабілізації ситуації в енергетиці. Під час зустрічі із заступником державного секретаря Сполучених Штатів та другом України Вікторією Нуланд обговорили відновлення нашої енергосистеми, військову та фінансову підтримку з боку США", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За його словами, для швидкого відновлення пошкоджених об'єктів Україна потребує оперативної допомоги в постачанні енергетичного обладнання.

"Подякував американським партнерам за додаткові $53 млн для ремонту українських електромереж. Високо цінуємо підтримку президента Байдена та адміністрації, зокрема ініціативу в $37 млрд для України. Це буде вагомим підсиленням стійкості українців та додатковою рушійною силою нашої перемоги у війні з Росією", - написав він.