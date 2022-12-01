Економіка

18:44 01.12.2022

Міста мають прагнути стати автономними, збільшивши використання відновлюваної енергетики – СEO "iC consulenten Україна"

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Міста мають прагнути стати автономними, збільшивши використання відновлюваної енергетики – СEO "iC consulenten Україна"

Міста мають прагнути стати автономними, мінімізувавши використання газу та збільшивши використання відновлюваної енергетики. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" висловив генеральний директор "iC consulenten Україна", керуючий партнер CES Clean Energy Solutions Андреас Хельбль.

"Кожне місто має прагнути максимально використати свій потенціал, мінімізувати використання газу та збільшити використання відновлюваної енергетики там, де це можливо. Мають бути створені умови, за яких об'єкти, наприклад лікарні, житлові будинки, – самі ставали виробниками енергії. Але це не означає, що автономність міст має суперечити національній стратегії розвитку енергетики. Енергетична інфраструктура повинна мати деякі центральні вузли", - прокоментував Хельбль.

Як повідомлялося, австрійська iC consulenten ZT GmbH у травні 2022 року розпочала розробку pro bono концепції відновлення Тростянця як безпечного, екологічного, комфортного міста.

"Ми сформулювали бачення (Тростянця) gas zero, яке передбачає розвиток енерговиробництва і теплопостачання без використання газу. Ми це бачення запропонували після аналізу ситуації в місті, наявних ресурсів, потенціалу тощо. І перший відгук, який ми отримали, був про те, що безгазова стратегія неможлива. Потім уже під час робочих зустрічей місто погодилося, що довгострокова стратегія, яка передбачає відмову від газу в майбутньому (до 2050 року), має сенс", - повідомив Хельбль.

Окрім енергонезалежності, експерт серед гострих для розвитку міста назвав також питання організації транспортного руху, управління відходами, водовідведення та водопостачання.

"Проте ці теми не стосуються безпосередньо війни чи результатів агресії. Більшість із них була й до цього, а війна лише загострила їх. Друга важлива тема щодо розвитку міст - це як відобразити, врахувати питання зміни клімату на наступні 30 років", - зазначив експерт.

Серед пропозицій, які нині обговорюють, він назвав ідею об'єднання двох ядер міста – історичного і транспортного центру (в районі залізничного вокзалу).

"Тут мало однієї ідеї, під її реалізацію необхідно продумувати і транспорт, і розв'язки, і велодоріжки, і зелені пішохідні зони, щоб можна було прогулятися або швидко дістатися центру міста, щоб це насправді стало одним великим єдиним центром", - пояснив експерт.

В інфраструктурі міста важливу роль відіграє водопостачання та якість доступної води. iC consulenten запропонували кардинально змінити місце водозабору, ця ідея на цьому етапі знайшла підтримку в місті, адже відновлення наявного об'єкта потребує значних інвестицій.

Питання управління відходами обговорювали з жителями міста.

"Ми опитали перехожих у Тростянці. Жителям хотілося б бачити новий сміттєпереробний завод чи бодай інше місце для полігону. Але цю ідею ніхто ще не прораховував. Бажання містян – це одне, але пошук економічно виправданого рішення – це зовсім інше завдання. Утім, це точно буде в рекомендаціях, уже зробили початкову оцінку інвестицій впровадження роздільного збору відходів та сміттєсортувальної лінії", - повідомив Хельбль.

Експерт висловив переконання, що українські міста мають розвиватися, як і європейські, відображати у своїх стратегіях новітні підходи до енергоефективності, енергогенерації, сталого планування з погляду безпеки та надійного і комфортного урбаністичного простору для життя.

Як повідомлялося, 20-тисячний Тростянець з 2 березня перебував під окупацією російських загарбників, звільнений ЗСУ 26 березня. Унаслідок дій окупантів у місті сильно постраждали центральна частина, район лікарні та лісництво. Район залізничного вокзалу та автовокзалу повністю зруйнований.

iC consulenten – інжинірингова, консалтингова компанія, що входить до австрійської групи iC. Представлена більш ніж у 100 країнах.

В Україні iC consulenten розпочала роботу у 2013 році. Серед її проєктів – технагляд будівництва Запорізького мосту, впровадження систем управління трафіком у Львові, техпідтримка проєкту енергомодернізації муніципальних будівель та інші.

Теги: #нерухомість #андреас_хельбль #ic_consulenten_україна #тростянець

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