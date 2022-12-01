Економіка

18:12 01.12.2022

"Укренерго" отримало EUR372 млн від ЄБРР та Нідерландів для відновлення підстанцій та покращення фінансової стабільності

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"Укренерго" отримало EUR372 млн від ЄБРР та Нідерландів для відновлення підстанцій та покращення фінансової стабільності

НЕК "Укренерго" залучила EUR300 млн кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), а також EUR72 млн грантових коштів від Нідерландів для відновлення мереж та підвищення фінансової стабільності компанії.

У пресслужбі НЕК нагадали, що EUR150 млн від ЄБРР і EUR72 млн гранту буде спрямовано на закупівлю обладнання, яке терміново необхідне для підстанцій, які зазнали масованих ракетних ударів росіян.

Інші EUR150 млн кредиту ЄБРР буде використано для поповнення обігових коштів "Укренерго", зокрема для виконання фінансових зобов'язань компанії на ринку електроенергії в умовах неплатежів, що виникли на ринку через війну.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за суттєву фінансову допомогу. Це прискорить придбання критично необхідного обладнання та відновлення мереж, пошкоджених російськими ракетами. Це ваш внесок у надійність роботи енергосистеми, фінансову стабільність компанії та ключове – у повернення світла кожному українцю", - зазначив директор з інвестицій "Укренерго" Олег Павленко.

За його словами, надане фінансування дасть змогу зменшити необхідні витрати компанії на купівлю обладнання для відновлення енергомережі, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок уже семи масованих ракетних атак ворога.

"Укренерго" активно залучає допомогу міжнародних колег та партнерів у вигляді необхідного обладнання та фінансів. Це допомагає нам швидше ремонтувати та відновлювати мережі, підтримувати стабільну роботу енергосистеми та функціонування ринку електроенергії в екстремальних умовах війни", - резюмують у повідомленні.

Теги: #допомога #укренерго

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