Економіка

12:21 01.12.2022

НАЗК рекомендує доопрацювати законопроєкт про реформу містобудівної діяльності

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НАЗК рекомендує доопрацювати законопроєкт про реформу містобудівної діяльності

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) після розгляду доопрацьованої редакції законопроєкту№5655 про реформу містобудівної діяльності оцінило її як таку, що не узгоджується з антикорупційною стратегією, і рекомендує доопрацювати законопроєкт.

"Відповідно до Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки, пріоритетними сферами для впровадження заходів щодо запобігання корупції визначено, зокрема, будівництво, земельні відносини та інфраструктуру. Проблемами в цій галузі визначено, зокрема, недосконалість чинних інструментів контролю та недостатність прозорості процесів. За результатами розгляду доопрацьованої редакції проєкту закону було встановлено, що запропонована редакція не вирішує зазначених проблем, а отже, не узгоджується з антикорупційною стратегією", - повідомив заступник голови НАЗК Андрій Вишневський у листі до профільного комітету Верховної Ради, з яким ознайомилося агентство "Інтерфакс-Україна".

Так, у зауваженнях та рекомендаціях НАЗК, зокрема, зазначається, що законопроєктом №5655 не передбачено механізму усунення виявлених порушень законодавства, встановлених у результаті здійснення нагляду, немає санкцій для об'єктів нагляду у разі встановлення порушень та не зазначено, як ці порушення мають бути усунені. Також не передбачається процедура анулювання права на будівництво, отриманого на підставі поданих документів, що суперечать містобудівному законодавству. Тому пропонується передбачити процедуру припинення права на будівництво та анулювання дозвільних документів у разі виявлення органом нагляду правопорушень.

Законопроєкт №5655 пропонує доповнити закон "Про регулювання містобудівної діяльності" новою ст. 383 та встановити, що об'єкт будівництва, який побудований або будується з порушенням обмежень у використанні земель, не може вважатися об'єктом самовільного будівництва, якщо такі обмеження не зазначені у містобудівних умовах та обмеженнях та/або не внесені до Державного земельного кадастру.

"Зазначені обставини практично узаконюють будівництво з порушенням обмежень у використанні земель. Щодо наявності інформації про обмеження у використанні земель у Державному земельному кадастрі варто зазначити, що інформація внесена до ДЗК є неповною, перебуває у стані створення та може не містити даних про ту чи іншу земельну ділянку", - йдеться у зауваженнях.

При цьому НАЗК рекомендує передбачити як підставу для відмови у наданні містобудівних умов та обмежень (МУО) невідповідність даних та відомостей з метою отримання МУО вимогам містобудівної документації, а під час розробки проєктів та проведення експертизи встановлювати відповідність вимогам містобудівної документації на місцевому рівні. Крім цього, НАЗК подало низку інших пропозицій.

Теги: #нерухомість #законопроєкт #назк

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