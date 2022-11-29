ОПЗ візьме участь в експорті продовольства зерновим коридором

АТ "Одеський припортовий завод" повністю завершив перепрофілювання своїх виробничих потужностей для експорту зернових морським транспортом, зокрема в рамках Стамбульських зернових домовленостей.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці підприємства, в одне з суден уже розпочалося завантаження 23 тис. тонн сільгосппродукції, воно стане першим морським транспортом, що вийде з території підприємства після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

"Було проведено безліч підготовчих процедур, розроблено дієві схеми з реалізації цього проєкту, отримано позитивне рішення з експертизи від контролюючих органів, що дає дозвіл на використання потужностей перевантажувального комплексу заводу для відвантаження зерна. Це важливий крок для відновлення потенціалу нашого підприємства та відродження економіки нашої країни", - цитує ОПЗ свого в.о. голови правління Юрія Ковальского.

Як зазначається, ОПЗ в умовах російської агресії зазнає багато труднощів: завод не може відновити виробництво власної продукції та розпочати її експортні відвантаження морем. Проте наразі завдяки допомозі та підтримці НР АТ "ОПЗ", органів управління, державних установ і керівництва Фонду держмайна України (ФДМ), обласної та районної військових адміністрацій, правління АТ "ОПЗ", а також професіоналізму колективу ОПЗ "вжито дієвих заходів щодо знаходження нових можливостей економічної діяльності підприємства".

Як повідомлялося, Чорноморську зернову домовленість продовжено на 120 днів, починаючи з 19 листопада 2022 року.

У Стамбулі 22 липня за участю ООН, України, Туреччини та РФ відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів: "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний".