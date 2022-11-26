Економіка

19:09 26.11.2022

Завод нержавіючих труб "Сентравіс" у Нікополі ненадовго зупинявся через відсутність е/е, зараз працює у зниженому режимі

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Завод нержавіючих труб "Сентравіс" у Нікополі ненадовго зупинявся через відсутність е/е, зараз працює у зниженому режимі

ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн" (Centravis Production Ukraine), що входить до холдингу Centravis Ltd., після масштабного обстрілу російськими окупантами української енергетичної інфраструктури короткостроково зупинявся через відсутність електроенергії.

Як повідомив директор із продажу (chief sales officer, CSO) Артем Атанасов у листі клієнтам, виробництво "Сентравіс" продовжує працювати.

"У день атаки у нас було тимчасове відключення електрики. Зараз подача електроенергії відновлюється, і ми запустили наші ділянки обробки в обох цехах, тому більшість замовлень листопада буде виконано", - констатував менеджер.

За його словами, уряд попросив компанію зменшити навантаження на енергосистему України. Разом із тим, незважаючи на це, на сьогодні (25 листопада – ІФ-У) у нас достатньо електроенергії, а в ситуації, що склалася, повинні бути обслужені в першу чергу об'єкти критичної інфраструктури.

"Саме тому ми вирішили зупинити нашу пресингову лінію на запланований капітальний ремонт 25 листопада", - пояснив директор із продажу.

Він також додав, що команда логістики підприємства постійно контролює найбезпечніші способи доставки готової продукції. Офіси продажу у всьому світі в Ессені, Мілані, Кракові, Лугано, Х'юстоні та Дубаї готові до запитів клієнтів.

Генеральний директор "Сентравісу" Юрій Атанасов та директор з виробництва Андрій Красюк залишаються в Україні та продовжують працювати у Нікополі.

"Сентравіс" - один із найбільших світових виробників безшовних нержавіючих труб, заснований у 2000 році. Його виробничі потужності розташовані у Нікополі (Дніпропетровська обл.). Входить до десятки найкращих світових гравців, постачає труби більш ніж до 70 країн світу з різних регіонів, зокрема компанії Thyssenkrupp, Buhlmann, BMW, Alstom, Linde, Samsung, Volkswagen.

До російської агресії для підприємства працювало понад 1,4 тис. осіб.

Холдинг Centravis Ltd. створено на базі ЗАТ "Нікопольський завод нержавіючих труб", сервісних та торгових компаній ТОВ "Виробничо-комерційне підприємство "ЮВІС". Його акціонерами є члени родини Атанасових.

У власності Centravis Ltd. перебувають 100% акцій ПрАТ "Сентравіс Продакшн Юкрейн".

Теги: #завод #нікополь

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