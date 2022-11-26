У Львівській області без електрики залишаються 1072 населених пункти - Козицький

1072 населених пункти у Львівській області повністю знеструмлені, а ще 438 – частково, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Станом на цю годину в нашій області без електрики 1072 населених пункти повністю, 438 знеструмлені частково", - написав Козицький у Telegram-каналі.

За його словами, енергетична ситуація у Львівській області все ще залишається складною.

"Фахівці "Львівобленерго" і ДСНС роблять все, щоб живити максимум користувачів і щоб при цьому витримала тимчасова схема, за якою проводиться цей процес", – написав Козицький.

Загалом у Львівській області налічується 1928 населених пунктів.