Економіка

11:46 26.11.2022

У Львівській області без електрики залишаються 1072 населених пункти - Козицький

1 хв читати
У Львівській області без електрики залишаються 1072 населених пункти - Козицький

 1072 населених пункти у Львівській області повністю знеструмлені, а ще 438 – частково, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Станом на цю годину в нашій області без електрики 1072 населених пункти повністю, 438 знеструмлені частково", - написав Козицький у Telegram-каналі.

За його словами, енергетична ситуація у Львівській області все ще залишається складною.

"Фахівці "Львівобленерго" і ДСНС роблять все, щоб живити максимум користувачів і щоб при цьому витримала тимчасова схема, за якою проводиться цей процес", – написав Козицький.

Загалом у Львівській області налічується 1928 населених пунктів.

Теги: #енергетика #львівська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:06 26.11.2022
Дефіцит в енергосистемі знижено до 25% – "Укренерго"

Дефіцит в енергосистемі знижено до 25% – "Укренерго"

12:05 26.11.2022
У Херсон подали електрику - К. Тимошенко

У Херсон подали електрику - К. Тимошенко

21:31 25.11.2022
ДТЕК планує відремонтувати електромережі на Київщині вже сьогодні і перейти на більш прогнозовані електропостачання

ДТЕК планує відремонтувати електромережі на Київщині вже сьогодні і перейти на більш прогнозовані електропостачання

19:37 25.11.2022
Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн фіндопомогу, продекспорт, забезпечення енергетичної стабільності та санкції проти РФ

12:50 25.11.2022
Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - "Укренерго"

Дефіцит потужності в енергосистемі до 11:00 п'ятниці скоротився до 30% - "Укренерго"

10:16 25.11.2022
На Харківщині близько 100 тис. споживачів залишаються без світла, електропостачання планують відновити впродовж дня

На Харківщині близько 100 тис. споживачів залишаються без світла, електропостачання планують відновити впродовж дня

10:07 25.11.2022
Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

05:10 25.11.2022
Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

Подача електроенергії більшості споживачів очікується найближчим часом – топменеджер ДТЕК

21:19 24.11.2022
Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

Без світла у Дніпропетровській області залишаються близько 75% жителів, в Одеській – 64%, у Донецькій – близько третини

17:42 24.11.2022
70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

70% житлового фонду Києва перебуває у режимі аварійного відключення електроенергії, водопостачання відновлено у всіх районах столиці – КМВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дефіцит в енергосистемі знижено до 25% – "Укренерго"

Кабмін схвалив надання зерна з України у вигляді гумдопомоги країнам Африки та Азії

Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

Зеленський вважає виправданою ціну на російську нафту на рівні $30 за барель

"ArcelorMittal Кривий Ріг" через обстріл енергоінфраструктури призупинив виробництво

ОСТАННЄ

Україна сім років не імпортує газ з РФ

Кабмін схвалив надання зерна з України у вигляді гумдопомоги країнам Африки та Азії

Уряд забороняє експорт паливної деревини – Шмигаль

Гнучкі офіси IWG plc забезпечені електрикою та інтернетом

АМКУ порушив справу щодо "Інтерпайпу" за підозрою у необґрунтованому підвищенні цін

Зеленський вважає виправданою ціну на російську нафту на рівні $30 за барель

"Ковальська" готує виробничі майданчики до роботи за критичних умов

Мережа "Епіцентр" продовжить роботу за тривалої відсутності електропостачання

Відключення електрики у всій країні зупинило роботу молокопереробної галузі - експерт

Голова офісу правління НБУ Присяжнюк залишає центробанк - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА