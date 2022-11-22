Економіка

14:06 22.11.2022

Ракетними ударами рф в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС - глава "Укренерго"

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Ракетними ударами рф в Україні пошкоджено майже всі ТЕС і великі ГЕС - глава "Укренерго"

 Масованими повітряними ударами, найпотужніший з яких стався 15 листопада, російські загарбники пошкодили практично всі тепло- та великі гідроелектростанції в Україні, повідомив глава правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Після останньої атаки у нас практично не залишилося непошкоджених теплових та гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб і те, з чим нам доводиться працювати, практично вся теплова та гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі об'єкти, зазнавала ракетних ударів", – сказав Кудрицький під час брифінгу у медіацентрі у Києві у вівторок.

Він також наголосив на тому, що майже не залишилося непошкоджених вузлових підстанцій "Укренерго".

"Тобто на кожну важливу підстанцію щось прилітало, на деякі навіть по кілька разів, по три, по п'ять і навіть по вісім разів. Тому масштаб руйнувань колосальний", – зазначив голова "Укренерго".

Він наголосив, що після кожної масованої атаки потрібен певний час, щоби заживити більшість споживачів, а ще від одного до трьох днів, щоб перевести відключення з аварійного в плановий режим. Водночас він звернув увагу на те, що переведення на погодинні графіки відбувається вже з суботи, що означає дуже ефективну роботу енергетиків.

Теги: #енергетика #укренерго

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