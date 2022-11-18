Економіка

18:10 18.11.2022

Кабмін схвалив залучення гранту в $4,5 млрд від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

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Кабмін схвалив залучення гранту в $4,5 млрд від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту в $4,5 млрд від Міжнародного банку реконструкції та розвитку ы Міжнародної асоціації розвитку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо два рішення, які допоможуть отримати додатково $4,5 млрд гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, ці кошти – частина великого проєкту із забезпечення сталого державного управління в Україні, які підуть на зарплати бюджетникам, зокрема вчителям та лікарям, а також на соцвиплати людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.

Теги: #грант

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