Кабмін схвалив залучення гранту в $4,5 млрд від МБРР та Міжнародної асоціації розвитку - Шмигаль

Кабінет Міністрів схвалив залучення гранту в $4,5 млрд від Міжнародного банку реконструкції та розвитку ы Міжнародної асоціації розвитку, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні ухвалюємо два рішення, які допоможуть отримати додатково $4,5 млрд гранту від Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, ці кошти – частина великого проєкту із забезпечення сталого державного управління в Україні, які підуть на зарплати бюджетникам, зокрема вчителям та лікарям, а також на соцвиплати людям з інвалідністю та внутрішньо переміщеним особам.