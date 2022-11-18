Економіка

13:55 18.11.2022

У Бородянці завершено відновлювальні роботи на 42 із 69 зруйнованих агресором багатоквартирних будинків

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У Бородянці завершено відновлювальні роботи на 42 із 69 зруйнованих агресором багатоквартирних будинків

У Бородянці завершено відновлювальні роботи на 42 із 69 багатоквартирних будинків, зруйнованих російськими військами, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"У Бородянці внаслідок бойових дій було пошкоджено 69 багатоквартирних житлових будинків. На 42 із них уже встановлено вікна, покрівлю або завершено відновлювальні роботи в повному обсязі", - написав Кулеба у телеграм-каналі.

За його словами, ремонти продовжуються, при цьому темпи відновлення збільшено.

 

Теги: #бородянка #нерухомість

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