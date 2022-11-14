ЄС у 2023 р. планує виділяти щомісяця Україні EUR1,5 млрд – єврокомісар

Європейський Союз планує у 2023 році виділяти Україні щомісячне фінансування розміром EUR1,5 млрд, водночас країна самостійно визначить, скільки необхідно спрямувати на відновлення енергетичної інфраструктури, що постраждала від російської військової агресії, повідомила єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон.

"Ми запропонували схему фінансування на наступний рік для України, і вони визначать пріоритети своїх фінансових потреб для відновлення енергетичної інфраструктури. Але в цілому це дасть Україні стабільний потік підтримки: EUR1,5 млрд щомісяця", - сказала вона в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За її словами, відновлення енергетичної інфраструктури є однозначним пріоритетом для України, "тому що без тепла, без електроенергії буде дуже важко вижити".

Крім того, не очікуючи початку прямого процесу фінансування, ЄС разом з Енергетичним співтовариством створив Фонд підтримки енергетики України, через який усі зацікавлені країни світу можуть підтримати зусилля щодо пошуку та постачання Києву необхідного енергообладнання.

"У багатьох випадках це питання не фінансування, а потреб у дуже специфічній техніці та обладнанні. Енергетичне співтовариство та служби звертаються до компаній, у яких може бути це обладнання на складі, і ми вже отримали кілька позитивних відповідей. Перші трансформатори – на шляху заміни тим, які російські безпілотники чи ракети знищували", - наголосила єврокомісар.

Сімсон уточнила, що низка міжнародних компаній підтвердила часовий пріоритет доставки енергообладнання на користь України.