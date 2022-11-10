Економіка

10:34 10.11.2022

Україна та український бізнес отримають нові можливості у країнах АСЕАН – Кулеба

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Україна та український бізнес отримають нові можливості у країнах АСЕАН – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся в Пномпені (Камбоджа) з генеральним секретарем Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) Дато Лімом Джок Гоєм і домовився з ним про конкретні кроки щодо поглиблення співпраці України з АСЕАН у сферах торгівлі, цифрової трансформації, сільського господарства та зміцнення політичного діалогу і взаємної підтримки.

Як повідомляє пресслужба українського зовнішньополітичного відомства в четвер, сторони проведуть низку політичних контактів та заходів: презентацію інвестиційних можливостей України та АСЕАН, бізнес-форум для налагодження прямих контактів бізнесу, обмін досвідом у сфері використання української цифрової платформи NAZOVNI та азійської системи Access.

"Україну та АСЕАН пов'язують традиційні зв'язки дружби та взаємної поваги. Приєднання нашої держави до Договору про дружбу та співробітництво в Південно-Східній Азії створить нові політичні, економічні та культурні можливості для наших держав, бізнесу та громадян", – зазначив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що активізація взаємодії України з регіоном АСЕАН, який є потужним політичним та економічним об'єднанням десяти країн Південно-Східної Азії, є частиною розробленої відомством Азійської стратегії.

Кулеба окремо закликав АСЕАН вимагати від РФ продовження Чорноморської зернової ініціативи, яка відіграє ключову роль у забезпеченні глобальної продовольчої безпеки.

Як повідомлялося, Кулеба 10-12 листопада перебуває з візитом у Пномпені на запрошення свого камбоджійського колеги Прак Сакхонна, який головує цього року в АСЕАН. АСЕАН об'єднує 10 країн: Бруней, В'єтнам, Індонезію, Камбоджу, Лаос, Малайзію, М'янму, Сінгапур, Таїланд та Філіппіни.

Теги: #асеан #кулеба

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