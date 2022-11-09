Вітренко не планує подаватися на посаду глави "Нафтогазу" після призначення нової наглядової ради

Ексглава правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко не планує подаватись на нещодавно залишену посаду після призначення нової наглядової ради компанії.

"Поки що у мене таких планів немає", - сказав він в інтерв'ю виданню "Форбс-Україна".

Вітренко нагадав, що він наразі входить до групи міжнародних експертів щодо санкцій проти Росії (група Єрмака – Макфола) та групи радників при Національній раді відродження.

"Також сподіваюся, що трохи часу буде подивитися на нові проєкти у сфері українського Military-tech та нових технологій в енергетиці. Ці два напрями видаються багатообіцяючими та корисними для України під час війни", - сказав він.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 1 листопада 2022 року звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України", яку він обіймав з кінця квітня 2021 року. З 3 листопада головою НАК призначено Олексія Чернишова, який перейшов у компанію з посади міністра розвитку громад і територій.

Чернишов на поданні колективу заявив, що він ініціює відновлення наглядової ради у НАК для забезпечення прозорості та контролю роботи правління.