Економіка

19:29 08.11.2022

Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року уповільнилися

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Темпи падіння страхового ринку України в 3-му кварталі 2022 року уповільнилися

Страхові компанії України у січні-вересні 2022 року зібрали 28,4 млрд грн страхових премій та здійснили страхові виплати на 9,5 млрд грн, що відповідно на 25,4% та 29,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

"Понад 40% страхових премій традиційно припадає на автострахування ("автоцивілка", "Зелена карта", КАСКО). У період військової агресії частка цих видів страхування в портфелі збільшилася. Драйвером підтримки страхового бізнесу стала "Зелена карта". За період війни цей вид страхування виріс на 76% порівняно з аналогічним періодом минулого року", – йдеться у відповіді голови Нацбанку України Андрія Пишного агентству "Інтерфакс-Україна".

З урахуванням раніше оприлюднених даних за півріччя, у третьому кварталі страхові премії склали близько 10,8 млрд грн, виплати – 3,6 млрд грн, що гірше за показники третього кварталу минулого року відповідно на 18,8% та 24,5% і свідчать про уповільнення темпів падіння ринку.

За даними НБУ, надаються послуги з особистих видів страхування (добровільне медичне страхування, страхування від нещасних випадків, страхування життя). Таких страхових премій – понад 30% у структурі страхового портфеля.

Пишний також уточнив, що на кінець вересня цього року активи страховиків зросли до 71 млрд грн, хоча з червня минулого року до червня цього року вони трималися близько 65,5 млрд грн.

Крім того, у третьому кварталі цього року до 39,9 млрд грн зросли страхові резерви порівняно з 36,4 млрд грн на середину цього року і 35,6 млрд грн на вересень минулого року.

Як зазначив голова НБУ, загальна кількість страхових компаній в Україні в третьому кварталі не змінилася – 137: 124 страховики non-life та 13 life-страховиків.

"Ринок страхування працює. Війна стала каталізатором, який показав реальний стан справ кожного страховика. Фінансово-стійкі компанії продовжують свою діяльність і проходять випробування війною", – зазначив Пишний.

За його словами, такі страховики налагодили свою операційну діяльність, дистанційне врегулювання збитків, не втратили, а навіть наростили свою ліквідність (розміщені кошти у банківських установах), інвестують у військові облігації та підтримують державу.

 

 

Теги: #ринок #показники #пишний #страховий

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