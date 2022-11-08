Економіка

15:01 08.11.2022

ЄЦБ має продовжувати зростання ставок, хоча це пригнічує активність в економіці - глава Бундесбанку

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ЄЦБ має продовжувати зростання ставок, хоча це пригнічує активність в економіці - глава Бундесбанку

Європейському центральному банку (ЄЦБ) необхідно продовжувати підйом ключових процентних ставок, незважаючи на те, що це придушуватиме економічну активність, вважає президент Бундесбанку Йоахім Нагель.

"Ми маємо забезпечити уповільнення інфляції найближчим часом, - заявив Нагель під час виступу у Франкфурті у вівторок. - Тому я продовжу робити все можливе, щоб рада управляючих ЄЦБ не зупинилася надто рано, і ми продовжили рухатися до нормалізації грошово-кредитної політики, навіть якщо наші заходи сприятимуть погіршенню економічної динаміки.

За словами Нагеля, які наводить агентство Bloomberg, наслідки запізнення регулятора із посиленням політики можуть виявитися набагато серйознішими.

Глава Бундесбанку зазначив, що нормалізація політики ЄЦБ означає не лише зростання ставок, а й скорочення обсягу активів на його балансі. Раніше європейський Центробанк заявив, що має намір узгодити ключові засади так званого кількісного посилення на грудневому засіданні.

ЄЦБ підвищив усі три ключові відсоткові ставки на 75 базисних пунктів (б.п.) на жовтневому засіданні. Базову відсоткову ставку за кредитами було збільшено до 2%, ставку за депозитами – до 1,5%, ставку за маржинальними кредитами – до 2,25%.

Нагель у своєму виступі у вівторок також додав, що інфляція в Німеччині в 2023 році в середньому становитиме не менше ніж 7%, а економіка країни може "різко скоротитися" в зимовий період.

Заступник голови ЄЦБ Луїс де Гіндос заявив у вівторок, що вважає за необхідне подальше піднесення ставок для посилення фінансових умов, що дозволило б послабити інфляцію в єврозоні.

"Підйом ставок призведе до скорочення сукупного попиту, споживання та інвестицій, - сказав він в інтерв’ю Politico. - Однак це єдино можливий шлях, оскільки, якщо ми нічого не робитимемо, ситуація буде набагато гіршою".

Теги: #єцб

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