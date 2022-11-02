Економіка

12:21 02.11.2022

"Укрпошта" продовжить надавати основні послуги навіть без світла та зв'язку

1 хв читати
"Укрпошта" продовжить надавати основні послуги навіть без світла та зв'язку

АТ "Укрпошта" розробило процедури з роботи без світла та зв'язку.

"Укрпошта" вміла працювати без електрики та комп'ютерів, коли це ще не було мейнстрімом. Тому ми повертаємося до деяких процедур за умов відсутності електрики... і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі необхідні процедури, які дадуть нам змогу працювати (в умовах відсутності електрики та/або зв'язку – ІФ-У)", - наголосив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на брифінгу у Києві у середу.

Компанія може надавати основні послуги: оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом, здійснювати видачу пенсій та соцвиплат, оформляти всі види відправлень, оформляти передоплату на друковані видання та здійснювати продаж товарів першої необхідності.

Крім того, компанія вже використовує генератори, отримала низку терміналів Starlink та закупила першу партію з 5 тис. ліхтарів для роботи без електрики й продовжуватиме закупівлі за потребою.

"Укрпошта" продовжуватиме виплачувати грошові перекази, але у разі відключення електрики обмежиться сумами до 5 тис. грн – відповідно до банківських вимог.

Теги: #укрпошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:02 31.10.2022
"Укрпошта" виплатила понад 2 млрд грн фіндопомоги постраждалим від повномасштабної війни громадянам

"Укрпошта" виплатила понад 2 млрд грн фіндопомоги постраждалим від повномасштабної війни громадянам

11:32 08.10.2022
"Укрпошта" випустить поштову марку зі зруйнованим Кримським мостом у першій половині листопада

"Укрпошта" випустить поштову марку зі зруйнованим Кримським мостом у першій половині листопада

09:50 29.08.2022
"Укрпошта" підготувала випуск марок "Пес Патрон"

"Укрпошта" підготувала випуск марок "Пес Патрон"

19:47 19.08.2022
"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

"Укрпошта" запустила у продаж філателістичні абонементи

18:19 01.08.2022
"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

"Укрпошта" більше не працює на непідконтрольних Україні територіях – гендиректор

10:43 28.07.2022
"Укрпошта" випустила нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

"Укрпошта" випустила нову марку "Доброго вечора, ми з України!"

13:42 25.07.2022
"Укрпошта" впроваджує пільговий тариф на видачу посилки у точці її прийому

"Укрпошта" впроваджує пільговий тариф на видачу посилки у точці її прийому

12:26 20.07.2022
"Укрзалізниця" за неповних чотири місяці доставила 2 млн посилок у кооперації з "Укрпоштою"

"Укрзалізниця" за неповних чотири місяці доставила 2 млн посилок у кооперації з "Укрпоштою"

15:06 05.07.2022
Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з липня почали працювати у селах трьох областей України

Ще 48 пересувних відділень "Укрпошти" з липня почали працювати у селах трьох областей України

13:45 30.06.2022
"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки

"Укрпошта" з 1 липня прийматиме і доставлятиме великогабаритні посилки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

Дефіцит держбюджету в жовтні підскочив до 143,4 млрд грн

Країни ЄС акумулювали у фонді відновлення України Енерджі Ком'юніті EUR25,5 млн - єврокомісар

Міжнародна конференція про допомогу Україні взимку відбудеться у Парижі 13 грудня - Єлисейський палац

ОСТАННЄ

monobank повідомляє про помилку роботи програми під час переказу коштів

Будівлі трускавецьких санаторіїв "Рубін" та "Янтар" буде модернізовано під житло для ВПО

Російські окупанти завдали "Енергоатому" збитків на 28 млрд грн

ВР цього тижня планує розглянути законопроєкт про накопичувальну пенсійну систему - нардеп

В Україні створено Міжнародну енергетичну раду для захисту та відновлення енергосистеми

"Укренерго" просить збільшити ліміт імпорту електроенергії з ЄС у 2-3 рази

Голова Нацбанку України очікує на затвердження Моніторингової програми МВФ у першій половині грудня

Зміна голови "Нафтогазу" не вплине на забезпечення ресурсом ні промисловості, ні населення

Дефіцит держбюджету в жовтні підскочив до 143,4 млрд грн

В Україні за два тижні продано 5,54 тис. га сільгоспземель

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА