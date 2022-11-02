"Укрпошта" продовжить надавати основні послуги навіть без світла та зв'язку

АТ "Укрпошта" розробило процедури з роботи без світла та зв'язку.

"Укрпошта" вміла працювати без електрики та комп'ютерів, коли це ще не було мейнстрімом. Тому ми повертаємося до деяких процедур за умов відсутності електрики... і не плануємо припиняти роботу. Ми розробили всі необхідні процедури, які дадуть нам змогу працювати (в умовах відсутності електрики та/або зв'язку – ІФ-У)", - наголосив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський на брифінгу у Києві у середу.

Компанія може надавати основні послуги: оплату комунальних платежів за фіксованим тарифом, здійснювати видачу пенсій та соцвиплат, оформляти всі види відправлень, оформляти передоплату на друковані видання та здійснювати продаж товарів першої необхідності.

Крім того, компанія вже використовує генератори, отримала низку терміналів Starlink та закупила першу партію з 5 тис. ліхтарів для роботи без електрики й продовжуватиме закупівлі за потребою.

"Укрпошта" продовжуватиме виплачувати грошові перекази, але у разі відключення електрики обмежиться сумами до 5 тис. грн – відповідно до банківських вимог.